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Aleksey Batrakov için Galatasaray'a şok yanıt!

Galatasaray'ın transfer gündeminde ilk sırada yer alan Aleksey Batrakov için kulübü Lokomotiv Moskova'dan net bir açıklama geldi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 09 Ağustos 2026 14:20 | Son Güncelleme Tarihi: 09 Ağustos 2026 14:28
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Aleksey Batrakov için Galatasaray'a şok yanıt!
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Galatasaray'ın 30 milyon euro civarında rekor bir teklifle kadrosuna katmaya hazırlandığı belirtilen Aleksey Batrakov hakkında Lokomotiv Moskova cephesinden keskin bir yalanlama geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla "GALATASARAY'LA GÖRÜŞMÜYORUZ"

Rusya'da Sport Express'e açıklamalar yapan Lokomotiv Moskova basın servisi, "Bugün itibarıyla Lokomotiv, Galatasaray veya başka herhangi bir kulüple görüşme yapmamakta, kilit oyuncusu ve altyapısından yetişen Aleksey Batrakov'un ayrılmasını düşünmemektedir" ifadelerini kullandı.

36 MAÇTA 26 GOLE KATKI

Batrakov, geçtiğimiz sezon Lokomotiv Moskova formasıyla çıktığı 36 maçta 17 gol ve 9 asistlik performans sergiledi.

Güncel piyasa değeri 28 milyon euro olarak gösterilen genç futbolcunun Rus ekibiyle olan sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.  

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