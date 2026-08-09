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2-2
09 Ağustos
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Vanspor FK-Kayserispor
0-2
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Beşiktaş'ın Vlahovic transferine Atletico Madrid engeli

Beşiktaş'ın golcü adayları arasında yer alan Dusan Vlahovic için Atletico Madrid'in de devreye girdiği iddia edildi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 09 Ağustos 2026 12:43
Haber: Sporx.com dış haberler
Beşiktaş'ın Vlahovic transferine Atletico Madrid engeli
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Beşiktaş'ın forvet transferindeki öncelikli adaylarından Dusan Vlahovic için Atletico Madrid'in de harekete geçmeye hazırlandığı ileri sürüldü. Sırp golcüyü uzun süredir takip eden İspanyol ekibinin, resmi girişim öncesinde kadrosundaki oyuncuların satışını tamamlamayı beklediği belirtildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Atletico Madrid'in, Alexander Sörloth için 40 milyon euro bonservis bedeli belirlediği aktarıldı. İspanyol temsilcisinin, Norveçli golcünün satışının gerçekleşmesi halinde oluşacak bütçeyi 26 yaşındaki Vlahovic'in transferine ayırmayı planlıyor.

NAPOLİ TRANSFERDEN ÇEKİLDİ

İtalyan gazeteciler Fabrizio Romano ve Matteo Moretto'nun aktardığı bilgilere göre Napoli, bir süredir yakından takip ettiği Dusan Vlahovic'in transferinden vazgeçti.

İtalyan kulübünün, transfer operasyonunu finansal şartlar açısından mümkün görmediği ve bu nedenle görüşmelerden çekildi. Napoli'nin masadan kalkmasının ardından Beşiktaş'ın Vlahovic transferindeki en ciddi rakibinin Atletico Madrid olduğu ifade edildi.

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