Beşiktaş'ın Vlahovic transferine Atletico Madrid engeli

Beşiktaş'ın forvet transferindeki öncelikli adaylarından Dusan Vlahovic için Atletico Madrid'in de harekete geçmeye hazırlandığı ileri sürüldü. Sırp golcüyü uzun süredir takip eden İspanyol ekibinin, resmi girişim öncesinde kadrosundaki oyuncuların satışını tamamlamayı beklediği belirtildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Atletico Madrid'in, Alexander Sörloth için 40 milyon euro bonservis bedeli belirlediği aktarıldı. İspanyol temsilcisinin, Norveçli golcünün satışının gerçekleşmesi halinde oluşacak bütçeyi 26 yaşındaki Vlahovic'in transferine ayırmayı planlıyor.
NAPOLİ TRANSFERDEN ÇEKİLDİ
İtalyan gazeteciler Fabrizio Romano ve Matteo Moretto'nun aktardığı bilgilere göre Napoli, bir süredir yakından takip ettiği Dusan Vlahovic'in transferinden vazgeçti.
İtalyan kulübünün, transfer operasyonunu finansal şartlar açısından mümkün görmediği ve bu nedenle görüşmelerden çekildi. Napoli'nin masadan kalkmasının ardından Beşiktaş'ın Vlahovic transferindeki en ciddi rakibinin Atletico Madrid olduğu ifade edildi.
NAPOLİ TRANSFERDEN ÇEKİLDİ
İtalyan gazeteciler Fabrizio Romano ve Matteo Moretto'nun aktardığı bilgilere göre Napoli, bir süredir yakından takip ettiği Dusan Vlahovic'in transferinden vazgeçti.
İtalyan kulübünün, transfer operasyonunu finansal şartlar açısından mümkün görmediği ve bu nedenle görüşmelerden çekildi. Napoli'nin masadan kalkmasının ardından Beşiktaş'ın Vlahovic transferindeki en ciddi rakibinin Atletico Madrid olduğu ifade edildi.