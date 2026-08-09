Vlahovic'ten transfer kararı: Beşiktaş yeni teklifini yaptı

Beşiktaş'ın forvet transferindeki birinci hedefi Dusan Vlahovic ile yürüttüğü görüşmelerde yeni bir gelişme yaşandığı öne sürüldü. Juventus ile sözleşmesi sona eren Sırp futbolcunun, daha fazla beklemek istemediği ve siyah-beyazlıların teklifini değerlendirmeye hazır olduğu belirtildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre bir an önce sahalara dönmek isteyen Vlahovic, Beşiktaş'ın transfer girişimine olumlu yaklaşmaya başladı.
ITALIANO, VLAHOVIC İLE GÖRÜŞTÜ
Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano'nun daha önce Fiorentina'da birlikte çalıştığı Vlahovic'i arayarak transfer hakkında görüştü.
Sırp forvetin Juventus'un tutumu nedeniyle hayal kırıklığı yaşadığı ve kendisini yeniden kanıtlayabileceği bir takıma gitmeye odaklandığı ifade edildi.
DÖRT YILLIK SÖZLEŞME TEKLİFİ
Beşiktaş'ın 26 yaşındaki santrfora dört yıllık sözleşme ve yıllık 10 milyon euro ücret teklif ettiği belirtildi. Teklifte ayrıca bir yıllık maaşa denk gelen imza parasının bulunduğu iddia edildi.
Sözleşme önerisinde bireysel performans ile takım başarısına bağlı bonusların da yer aldığı aktarıldı. Taraflar arasındaki görüşmelerin teklifin ayrıntıları üzerinden devam ediyor.
ITALIANO İLE FIORENTINA'DA ÇALIŞTI
Vlahovic, Vincenzo Italiano ile Fiorentina'da birlikte çalıştı. Sırp futbolcu, Fiorentina formasıyla sergilediği performansın ardından Juventus'a transfer olmuştu.
ITALIANO, VLAHOVIC İLE GÖRÜŞTÜ
Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano'nun daha önce Fiorentina'da birlikte çalıştığı Vlahovic'i arayarak transfer hakkında görüştü.
Sırp forvetin Juventus'un tutumu nedeniyle hayal kırıklığı yaşadığı ve kendisini yeniden kanıtlayabileceği bir takıma gitmeye odaklandığı ifade edildi.
DÖRT YILLIK SÖZLEŞME TEKLİFİ
Beşiktaş'ın 26 yaşındaki santrfora dört yıllık sözleşme ve yıllık 10 milyon euro ücret teklif ettiği belirtildi. Teklifte ayrıca bir yıllık maaşa denk gelen imza parasının bulunduğu iddia edildi.
Sözleşme önerisinde bireysel performans ile takım başarısına bağlı bonusların da yer aldığı aktarıldı. Taraflar arasındaki görüşmelerin teklifin ayrıntıları üzerinden devam ediyor.
ITALIANO İLE FIORENTINA'DA ÇALIŞTI
Vlahovic, Vincenzo Italiano ile Fiorentina'da birlikte çalıştı. Sırp futbolcu, Fiorentina formasıyla sergilediği performansın ardından Juventus'a transfer olmuştu.