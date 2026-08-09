Trabzonspor, Muhammed Salah transferinin ardından bir dünya yıldızını daha kadrosuna katmaya hazırlanıyor.
Bordo-mavililer, Uruguaylı golcü Darwin Nunez'in transferinde mutlu sona ulaştığı öne sürüldü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Radypspor'un haberine göre Trabzonspor'un Salah transferi için Yunanistan'a giderek görüşmeleri yürüten Başkan Yardımcısı İbrahim Şahinkaya'nın da devreye girdiği Darwin Nunez transferinde sonuca ulaşıldığı belirtildi.
SUUDİ ARABİSTAN'A GİDİLDİ
Ajax'tan bu yana kariyerini Avrupa'da sürdüren 27 yaşındaki yıldız golcü için bir süredir görüşmelerini sürdüren Trabzonspor'un, kiralık transfer konusunda anlaşmaya vardığı aktarıldı.
Nunez'in kulübü Al-Hilal'e yaklaşık 8 milyon euro kiralama bedeli ödeneceği, Uruguaylı futbolcu için de yaklaşık aynı miktarda maaş ödemesi yapılacağı belirtildi.
BONSERVİSİNE ŞİMDİYE DEK SERVET DÖKÜLDÜ
Darwin Nunez'in kariyeri boyunca bonservisine ödenen bedeller de dikkat çekti. Uruguaylı yıldız, 2019 yılında Penarol'den Almeria'ya 12 milyon euro, 2020 yılında Almeria'dan Benfica'ya 34 milyon euro karşılığında transfer oldu.
Nunez, 2022 yılında Benfica'dan Liverpool'a 85 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilirken, bonuslarla birlikte bu rakamın 100 milyon euroya kadar çıktığı belirtildi. Liverpool'dan Al-Hilal'e transferinde ise 53 milyon euro bonservis ödendi.
Kariyeri boyunca kulüplerinin toplamda 184 milyon euro bonservis bedeli ödediği Darwin Nunez, henüz 27 yaşında olmasına rağmen dünya futbolunun en yüksek bonservis bedelleriyle transfer edilen oyuncuları arasında yer aldı.
Bordo-mavililer, Uruguaylı golcü Darwin Nunez'in transferinde mutlu sona ulaştığı öne sürüldü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Radypspor'un haberine göre Trabzonspor'un Salah transferi için Yunanistan'a giderek görüşmeleri yürüten Başkan Yardımcısı İbrahim Şahinkaya'nın da devreye girdiği Darwin Nunez transferinde sonuca ulaşıldığı belirtildi.
SUUDİ ARABİSTAN'A GİDİLDİ
Ajax'tan bu yana kariyerini Avrupa'da sürdüren 27 yaşındaki yıldız golcü için bir süredir görüşmelerini sürdüren Trabzonspor'un, kiralık transfer konusunda anlaşmaya vardığı aktarıldı.
Nunez'in kulübü Al-Hilal'e yaklaşık 8 milyon euro kiralama bedeli ödeneceği, Uruguaylı futbolcu için de yaklaşık aynı miktarda maaş ödemesi yapılacağı belirtildi.
BONSERVİSİNE ŞİMDİYE DEK SERVET DÖKÜLDÜ
Darwin Nunez'in kariyeri boyunca bonservisine ödenen bedeller de dikkat çekti. Uruguaylı yıldız, 2019 yılında Penarol'den Almeria'ya 12 milyon euro, 2020 yılında Almeria'dan Benfica'ya 34 milyon euro karşılığında transfer oldu.
Nunez, 2022 yılında Benfica'dan Liverpool'a 85 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilirken, bonuslarla birlikte bu rakamın 100 milyon euroya kadar çıktığı belirtildi. Liverpool'dan Al-Hilal'e transferinde ise 53 milyon euro bonservis ödendi.
Kariyeri boyunca kulüplerinin toplamda 184 milyon euro bonservis bedeli ödediği Darwin Nunez, henüz 27 yaşında olmasına rağmen dünya futbolunun en yüksek bonservis bedelleriyle transfer edilen oyuncuları arasında yer aldı.