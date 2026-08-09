Trabzonspor'dan Salah'a yöresel karşılama videosu ilgi gördü

Trabzonspor'un yeni transferi Muhammed Salah için hazırladığı tanıtım videosu, sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Bordo-mavili kulübün ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından paylaşılan videoda, Karadenizli yaşlı bir kadının rüyasında Salah'ın Trabzonspor'a transfer olduğunu görmesi ve ardından futbolcu için sofra hazırlaması konu edildi.
Videoda Salah, kuymak, karalahana sarması, mısır ekmeği, tereyağı ve kaygana gibi yöresel lezzetlerin bulunduğu kahvaltı sofrasına konuk oldu.
Karadenizli kadının Salah'ı elleriyle beslediği görüntülerde, bölgenin misafirperverliğine de vurgu yapıldı.
"RÜYALAR GERÇEK OLUR" NOTUYLA PAYLAŞILDI
Trabzonspor, videoyu "Rüyada görürsünüz diyenler, bizde rüyalar gerçek olur" notuyla yayımladı.
Paylaşım, kısa sürede binlerce kez paylaşılırken çok sayıda beğeni aldı.
YÖRESEL LEZZETLER İKRAM EDİLDİ
📲Trabzonspor'un paylaşımı;
"Rüyada görürsünüz diyenler... Bizde rüyalar gerçek olur."pic.twitter.com/Ygi9YZzZWt
— Sporx (@sporx) August 9, 2026
Videoda Salah, kuymak, karalahana sarması, mısır ekmeği, tereyağı ve kaygana gibi yöresel lezzetlerin bulunduğu kahvaltı sofrasına konuk oldu.
Karadenizli kadının Salah'ı elleriyle beslediği görüntülerde, bölgenin misafirperverliğine de vurgu yapıldı.
"RÜYALAR GERÇEK OLUR" NOTUYLA PAYLAŞILDI
Trabzonspor, videoyu "Rüyada görürsünüz diyenler, bizde rüyalar gerçek olur" notuyla yayımladı.
Paylaşım, kısa sürede binlerce kez paylaşılırken çok sayıda beğeni aldı.