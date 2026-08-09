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Trabzonspor'dan Salah'a yöresel karşılama videosu ilgi gördü

Trabzonspor'un yeni transferi Muhammed Salah için hazırladığı tanıtım videosu sosyal medyada ilgi gördü. Videoda Mısırlı futbolcu, Karadeniz'e özgü lezzetlerin yer aldığı kahvaltı sofrasına konuk oldu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 09 Ağustos 2026 17:00
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Trabzonspor'dan Salah'a yöresel karşılama videosu ilgi gördü
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Trabzonspor'un yeni transferi Muhammed Salah için hazırladığı tanıtım videosu, sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Bordo-mavili kulübün ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından paylaşılan videoda, Karadenizli yaşlı bir kadının rüyasında Salah'ın Trabzonspor'a transfer olduğunu görmesi ve ardından futbolcu için sofra hazırlaması konu edildi.

YÖRESEL LEZZETLER İKRAM EDİLDİ

Videoda Salah, kuymak, karalahana sarması, mısır ekmeği, tereyağı ve kaygana gibi yöresel lezzetlerin bulunduğu kahvaltı sofrasına konuk oldu.

Karadenizli kadının Salah'ı elleriyle beslediği görüntülerde, bölgenin misafirperverliğine de vurgu yapıldı.

"RÜYALAR GERÇEK OLUR" NOTUYLA PAYLAŞILDI

Trabzonspor, videoyu "Rüyada görürsünüz diyenler, bizde rüyalar gerçek olur" notuyla yayımladı.

Paylaşım, kısa sürede binlerce kez paylaşılırken çok sayıda beğeni aldı.

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