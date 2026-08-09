Muhammed Salah'ı kadrosuna katarak transfer döneminin en çok konuşulan takımlarından biri olan Trabzonspor, orta saha için de çalışmalarını sürdürüyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Bordo-mavililerin, Premier Lig'de uzun yıllar forma giyen Yves Bissouma ile ilgilendiği öğrenildi.
BISSOUMA İÇİN SAĞLIK RAPORLARI İNCELENİYOR
HT Spor'un haberine göre Trabzonspor, Tottenham ile yollarını ayıran Bissouma için kendisine gönderilen sağlık raporlarını dikkatle inceliyor.
Bordo-mavililerin transferde sağlık kontrolleriyle ilgili sürecin ardından kararını vermesi bekleniyor.
FATİH TEKKE DEFANSİF ORTA SAHA İSTİYOR
Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Folcarelli'nin ameliyat edilmesinin ardından takımın defansif orta saha ihtiyacı bulunduğuna dikkat çekmişti.
Bordo-mavililerde orta saha transferi için Bissouma ve Paredes isimleri ön plana çıkarken, yönetimin önümüzdeki günlerde çalışmalarını hızlandırması bekleniyor.
BISSOUMA İÇİN SAĞLIK RAPORLARI İNCELENİYOR
HT Spor'un haberine göre Trabzonspor, Tottenham ile yollarını ayıran Bissouma için kendisine gönderilen sağlık raporlarını dikkatle inceliyor.
Bordo-mavililerin transferde sağlık kontrolleriyle ilgili sürecin ardından kararını vermesi bekleniyor.
FATİH TEKKE DEFANSİF ORTA SAHA İSTİYOR
Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Folcarelli'nin ameliyat edilmesinin ardından takımın defansif orta saha ihtiyacı bulunduğuna dikkat çekmişti.
Bordo-mavililerde orta saha transferi için Bissouma ve Paredes isimleri ön plana çıkarken, yönetimin önümüzdeki günlerde çalışmalarını hızlandırması bekleniyor.