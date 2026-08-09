Galatasaray, yeni sezon öncesinde forvet transferi için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılıların, Chelsea forması giyen Emmanuel Emegha'yı transfer gündemine aldığı belirtildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE TRT Spor'un haberine göre Galatasaray, hücum hattını güçlendirmek için 23 yaşındaki Hollandalı golcüyü takip ediyor.
STRASBOURG'DA 8 GOL ATTI
195 santimetre boyundaki Emegha, geçtiğimiz sezon Fransa'nın Strasbourg takımında forma giydi.
Hollandalı futbolcu, Ligue 1'de 10 maçta 4 gol ve 2 asist, UEFA Konferans Ligi'nde ise 7 maçta 4 gol kaydetti. Emegha ayrıca Fransa Kupası'nda 1 karşılaşmada görev yaptı.
23 yaşındaki forvet, 2025/26 sezonunda Strasbourg formasıyla tüm kulvarlarda 18 maçta 8 gol ve 2 asist üretti.
CHELSEA'YE TRANSFER OLDU
Emegha'nın 2026 yılında Chelsea kadrosuna katıldığı görülürken, oyuncunun İngiliz ekibiyle lig, kupa ve FA Cup organizasyonlarında henüz resmi maçta süre almadığı belirtildi.
STRASBOURG'DA 8 GOL ATTI
195 santimetre boyundaki Emegha, geçtiğimiz sezon Fransa'nın Strasbourg takımında forma giydi.
Hollandalı futbolcu, Ligue 1'de 10 maçta 4 gol ve 2 asist, UEFA Konferans Ligi'nde ise 7 maçta 4 gol kaydetti. Emegha ayrıca Fransa Kupası'nda 1 karşılaşmada görev yaptı.
23 yaşındaki forvet, 2025/26 sezonunda Strasbourg formasıyla tüm kulvarlarda 18 maçta 8 gol ve 2 asist üretti.
CHELSEA'YE TRANSFER OLDU
Emegha'nın 2026 yılında Chelsea kadrosuna katıldığı görülürken, oyuncunun İngiliz ekibiyle lig, kupa ve FA Cup organizasyonlarında henüz resmi maçta süre almadığı belirtildi.