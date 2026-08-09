Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Abdullah Kavukcu'nun Instagram hesabıyla ilgili yaşanan sorunda yeni gelişme yaşandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Kavukcu'nun hesabının, Galatasaray'ın Villarreal'e 2-1 mağlup olduğu hazırlık maçının ardından kendi kararıyla kapatılmadığı, spam saldırısı nedeniyle erişime kapandığı öğrenilmişti.
HESAP YENİDEN AKTİF
Kavukcu'nun iletişim ekibinin hesabın yeniden açılması için başlattığı çalışmalar sonuç verdi. Abdullah Kavukcu'nun Instagram hesabı yeniden açıldı ve aktif hale geldi.
HESAP YENİDEN AKTİF
Kavukcu'nun iletişim ekibinin hesabın yeniden açılması için başlattığı çalışmalar sonuç verdi. Abdullah Kavukcu'nun Instagram hesabı yeniden açıldı ve aktif hale geldi.