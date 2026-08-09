Yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, orta saha bölgesi için rotasını Arjantin'e çevirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-kırmızılıların, Boca Juniors altyapısından yetişen 21 yaşındaki Milton Delgado'yu takip ettiği öğrenildi.
ORTA SAHANIN MERKEZİNDE GÖREV YAPIYOR
Orta sahanın merkezinde ve ön libero pozisyonunda görev yapabilen Delgado, Boca Juniors altyapısından yetiştikten sonra A takıma yükseldi.
Savunma yönü, top kazanma becerisi ve pas bağlantılarındaki etkinliğiyle öne çıkan Arjantinli futbolcunun, orta sahada mücadele gücü yüksek bir profile sahip olduğu belirtildi.
BOCA YÜKSEK BONSERVİS İSTİYOR
Güncel piyasa değeri yaklaşık 10 milyon euro seviyesinde gösterilen Delgado'nun Boca Juniors ile sözleşmesi 2028 yılı sonuna kadar devam ediyor.
Arjantin ekibinin genç futbolcuyu düşük bir bedelle göndermeye sıcak bakmadığı ve bonservis konusunda yüksek bir beklenti içerisinde olduğu aktarıldı.
Galatasaray'ın olası bir transfer girişiminde Boca Juniors'ın taleplerini karşılayacak bir teklif hazırlaması gerekecek.
AVRUPA KULÜPLERİ DE TAKİP EDİYOR
Geride kalan sezonda Boca Juniors formasıyla 28 resmi maçta görev yapan Delgado, bu karşılaşmalarda 2 asist kaydetti.
Arjantinli futbolcunun Galatasaray'ın yanı sıra Bologna, Como 1907 ve Benfica tarafından da takip edildiği belirtildi.
Galatasaray yönetiminin Delgado için önümüzdeki dönemde daha somut adımlar atıp atmayacağı merak konusu.
ORTA SAHANIN MERKEZİNDE GÖREV YAPIYOR
Orta sahanın merkezinde ve ön libero pozisyonunda görev yapabilen Delgado, Boca Juniors altyapısından yetiştikten sonra A takıma yükseldi.
Savunma yönü, top kazanma becerisi ve pas bağlantılarındaki etkinliğiyle öne çıkan Arjantinli futbolcunun, orta sahada mücadele gücü yüksek bir profile sahip olduğu belirtildi.
BOCA YÜKSEK BONSERVİS İSTİYOR
Güncel piyasa değeri yaklaşık 10 milyon euro seviyesinde gösterilen Delgado'nun Boca Juniors ile sözleşmesi 2028 yılı sonuna kadar devam ediyor.
Arjantin ekibinin genç futbolcuyu düşük bir bedelle göndermeye sıcak bakmadığı ve bonservis konusunda yüksek bir beklenti içerisinde olduğu aktarıldı.
Galatasaray'ın olası bir transfer girişiminde Boca Juniors'ın taleplerini karşılayacak bir teklif hazırlaması gerekecek.
AVRUPA KULÜPLERİ DE TAKİP EDİYOR
Geride kalan sezonda Boca Juniors formasıyla 28 resmi maçta görev yapan Delgado, bu karşılaşmalarda 2 asist kaydetti.
Arjantinli futbolcunun Galatasaray'ın yanı sıra Bologna, Como 1907 ve Benfica tarafından da takip edildiği belirtildi.
Galatasaray yönetiminin Delgado için önümüzdeki dönemde daha somut adımlar atıp atmayacağı merak konusu.