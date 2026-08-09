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Galatasaray'dan orta sahaya yeni aday: Milton Delgado

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını hızlandıran Galatasaray'ın, Boca Juniors forması giyen 21 yaşındaki orta saha Milton Delgado'yu takip ettiği belirtildi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 09 Ağustos 2026 19:44
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Galatasaray'dan orta sahaya yeni aday: Milton Delgado
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Yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, orta saha bölgesi için rotasını Arjantin'e çevirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-kırmızılıların, Boca Juniors altyapısından yetişen 21 yaşındaki Milton Delgado'yu takip ettiği öğrenildi.

ORTA SAHANIN MERKEZİNDE GÖREV YAPIYOR

Orta sahanın merkezinde ve ön libero pozisyonunda görev yapabilen Delgado, Boca Juniors altyapısından yetiştikten sonra A takıma yükseldi.

Savunma yönü, top kazanma becerisi ve pas bağlantılarındaki etkinliğiyle öne çıkan Arjantinli futbolcunun, orta sahada mücadele gücü yüksek bir profile sahip olduğu belirtildi.

BOCA YÜKSEK BONSERVİS İSTİYOR

Güncel piyasa değeri yaklaşık 10 milyon euro seviyesinde gösterilen Delgado'nun Boca Juniors ile sözleşmesi 2028 yılı sonuna kadar devam ediyor.

Arjantin ekibinin genç futbolcuyu düşük bir bedelle göndermeye sıcak bakmadığı ve bonservis konusunda yüksek bir beklenti içerisinde olduğu aktarıldı.

Galatasaray'ın olası bir transfer girişiminde Boca Juniors'ın taleplerini karşılayacak bir teklif hazırlaması gerekecek.

AVRUPA KULÜPLERİ DE TAKİP EDİYOR

Geride kalan sezonda Boca Juniors formasıyla 28 resmi maçta görev yapan Delgado, bu karşılaşmalarda 2 asist kaydetti.

Arjantinli futbolcunun Galatasaray'ın yanı sıra Bologna, Como 1907 ve Benfica tarafından da takip edildiği belirtildi.

Galatasaray yönetiminin Delgado için önümüzdeki dönemde daha somut adımlar atıp atmayacağı merak konusu.

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