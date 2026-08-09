Galatasaray'a Chermiti'de çifte kötü haber!

Galatasaray'ın forvet transferi için gündemine aldığı Rangers'ın 22 yaşındaki golcüsü Youssef Chermiti konusunda sarı-kırmızılılara çifte kötü haber geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE GALATASARAY'IN TEKLİFİ REDDEDİLDİ
23 yaş altı santrfor arayışlarını sürdüren Galatasaray, Chermiti için Rangers'a 20 milyon euroluk teklif sundu.
Sky Sports'un haberine göre İskoç temsilcisi, Galatasaray'ın teklifini düşük bulduğu için geri çevirdi. Rangers'ın genç golcüyü bir sezon daha takımda tutarak ilerleyen dönemde daha yüksek bir bedelle satmayı planladığı aktarıldı.
CHERMITI SAKATLANDI
Galatasaray açısından bir diğer kötü gelişme ise Chermiti'nin Rangers'ın Hibernian ile oynadığı lig maçında sakatlanması oldu.
Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Portekizli futbolcu, 36. dakikada yaşadığı sakatlık sonrası sedyeyle sahayı terk etti. Chermiti'nin yerine Naderi oyuna dahil oldu.
Genç golcünün sakatlığının boyutuyla ilgili henüz net bir açıklama yapılmadı.
RANGERS'TA 15 GOL ATTI
Chermiti, Rangers formasıyla çıktığı 43 maçta 15 gol ve 5 asist kaydetti. 22 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'ın transfer listesindeki genç santrfor adaylarından biri olarak öne çıkıyordu.
23 yaş altı santrfor arayışlarını sürdüren Galatasaray, Chermiti için Rangers'a 20 milyon euroluk teklif sundu.
Sky Sports'un haberine göre İskoç temsilcisi, Galatasaray'ın teklifini düşük bulduğu için geri çevirdi. Rangers'ın genç golcüyü bir sezon daha takımda tutarak ilerleyen dönemde daha yüksek bir bedelle satmayı planladığı aktarıldı.
CHERMITI SAKATLANDI
Galatasaray açısından bir diğer kötü gelişme ise Chermiti'nin Rangers'ın Hibernian ile oynadığı lig maçında sakatlanması oldu.
Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Portekizli futbolcu, 36. dakikada yaşadığı sakatlık sonrası sedyeyle sahayı terk etti. Chermiti'nin yerine Naderi oyuna dahil oldu.
Genç golcünün sakatlığının boyutuyla ilgili henüz net bir açıklama yapılmadı.
RANGERS'TA 15 GOL ATTI
Chermiti, Rangers formasıyla çıktığı 43 maçta 15 gol ve 5 asist kaydetti. 22 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'ın transfer listesindeki genç santrfor adaylarından biri olarak öne çıkıyordu.