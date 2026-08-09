Liverpool, hazırlık maçında Monaco'ya kaybetti!

Liverpool ile Monaco, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Anfield'da karşı karşıya geldi.
Mücadeleye güçlü bir kadroyla başlayan Liverpool, erken bulduğu gollerle iki farklı üstünlük yakalamasına rağmen bu avantajını koruyamadı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE LIVERPOOL İKİ FARKLI ÖNE GEÇTİ
Karşılaşmaya hızlı başlayan Liverpool, 15. dakikada Alexander Isak'ın golüyle 1-0 öne geçti.
Ev sahibi ekip, yaşanan karambolün ardından Florian Wirtz'in kaydettiği golle farkı ikiye çıkardı ve skoru 2-0'a getirdi.
Monaco ise ilk yarının son bölümünde farkı azaltmayı başardı. Van Dijk'ın ceza sahası içerisinde Golovin'e yaptığı faul sonrası kazanılan penaltıyı Golovin gole çevirdi ve ilk yarı 2-1 sona erdi.
MONACO GERİ DÖNDÜ
İkinci yarıda Liverpool kalecisi Alisson'un yerine Giorgi Mamardashvili oyuna dahil oldu. Monaco, Liverpool savunmasındaki hataları değerlendirerek beraberlik golünü buldu.
55. dakikada Mika Biereth, savunmanın arkasına sarkarak yaptığı iki vuruşun ardından topu ağlara gönderdi ve skoru 2-2'ye getirdi.
Karşılaşmanın son bölümünde Monaco geri dönüşünü tamamladı. Sağ kanattan kullanılan korner sonrası Paris Brunner, Chiesa'yı geride bırakarak yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.
Bu golün ardından başka gol olmadı ve Monaco, Anfield'da Liverpool'u 3-2 mağlup etti.
Mücadeleye güçlü bir kadroyla başlayan Liverpool, erken bulduğu gollerle iki farklı üstünlük yakalamasına rağmen bu avantajını koruyamadı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE LIVERPOOL İKİ FARKLI ÖNE GEÇTİ
Karşılaşmaya hızlı başlayan Liverpool, 15. dakikada Alexander Isak'ın golüyle 1-0 öne geçti.
Ev sahibi ekip, yaşanan karambolün ardından Florian Wirtz'in kaydettiği golle farkı ikiye çıkardı ve skoru 2-0'a getirdi.
Monaco ise ilk yarının son bölümünde farkı azaltmayı başardı. Van Dijk'ın ceza sahası içerisinde Golovin'e yaptığı faul sonrası kazanılan penaltıyı Golovin gole çevirdi ve ilk yarı 2-1 sona erdi.
MONACO GERİ DÖNDÜ
İkinci yarıda Liverpool kalecisi Alisson'un yerine Giorgi Mamardashvili oyuna dahil oldu. Monaco, Liverpool savunmasındaki hataları değerlendirerek beraberlik golünü buldu.
55. dakikada Mika Biereth, savunmanın arkasına sarkarak yaptığı iki vuruşun ardından topu ağlara gönderdi ve skoru 2-2'ye getirdi.
Karşılaşmanın son bölümünde Monaco geri dönüşünü tamamladı. Sağ kanattan kullanılan korner sonrası Paris Brunner, Chiesa'yı geride bırakarak yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.
Bu golün ardından başka gol olmadı ve Monaco, Anfield'da Liverpool'u 3-2 mağlup etti.