09 Ağustos
Iğdır FK-Karagümrük
2-0
09 Ağustos
Anderlecht-RAAL La Louviere
2-1
09 Ağustos
Moreirense-Braga
2-2
09 Ağustos
Gil Vicente-Rio Ave
1-0
09 Ağustos
FC Porto-Alverca
2-0
09 Ağustos
St. Gallen-FC Luzern
2-2
09 Ağustos
Sion-FC Vaduz
3-2
09 Ağustos
Basel-Thun
4-2
09 Ağustos
Lugano-FC Zürich
5-0
09 Ağustos
Austria Wien-LASK
0-2
09 Ağustos
Wolfsberger AC-RB Salzburg
1-1
09 Ağustos
Ried-Rapid Wien
1-2
09 Ağustos
Royal Antwerp-SK Beveren
2-1
09 Ağustos
Zulte Waregem-Genk
2-1
09 Ağustos
Sarıyer-Muğlaspor
2-0
09 Ağustos
Sporting Charleroi-OH Leuven
3-1
09 Ağustos
Gent-KV Mechelen
2-0
09 Ağustos
St. Pauli-Greuther Fürth
1-1
09 Ağustos
Nürnberg-Dynamo Dresden
3-0
09 Ağustos
Energie Cottbus-Hannover 96
3-1
09 Ağustos
SC Heerenveen-FC Twente
1-0
09 Ağustos
FC Groningen-FC Utrecht
2-1
09 Ağustos
PEC Zwolle-Ajax
0-2
09 Ağustos
S. Rotterdam-Feyenoord
0-1
09 Ağustos
Mansfield Town-Sheffield United
0-3
09 Ağustos
Bodrum FK-Bursaspor
0-2
09 Ağustos
Vanspor FK-Kayserispor
0-2
09 Ağustos
Benfica-Academico de Viseu FC
2-2

Toprak Razgatlıoğlu, İngiltere GP'sini 15. sırada tamamladı

MotoGP Dünya Şampiyonası'nın İngiltere Grand Prix'sinde Raul Fernandez birinci olurken, milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu yarışı 15. sırada bitirdi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 09 Ağustos 2026 17:15 | Son Güncelleme Tarihi: 09 Ağustos 2026 23:13
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Toprak Razgatlıoğlu, İngiltere GP'sini 15. sırada tamamladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 12. etabı İngiltere Grand Prix'sini, SuperFile Trackhouse takımından İspanyol Raul Fernandez, birinci sırada bitirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sezonun 12. yarışı, Northamptonshire'daki 5,9 kilometrelik Silverstone Pisti'nde 20 tur üzerinden gerçekleştirildi.

Fernandez, 39 dakika 45.930 saniyelik süresiyle rakiplerini geride bırakarak etabı ilk sırada tamamladı.

Aprilia takımının İspanyol sürücüsü Jorge Martin, liderin 2.538 saniye gerisinde ikinci, takım arkadaşı İtalyan pilot Marco Bezzecchi ise 3.393 saniye farkla üçüncü sırayı aldı.

Prima Pramac Yamaha takımının pilotu Toprak Razgatlıoğlu ise yarışı, liderin 41.492 saniye arkasında bitirerek 15. sırayı aldı.

MotoGP tarihinin ilk Türk sporcusu ünvanını taşıyan Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, ilk 12 etapta topladığı 13 puanla genel klasmanda 21. sırada bulunuyor.

Sezonun 13. etabı Aragon Grand Prix'si, 30 Ağustos'ta koşulacak.

MotoGP Dünya Şampiyonası'nda pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

1. Jorge Martin (İspanya): 240

2. Marco Bezzecchi (İtalya): 209

3. Ai Ogura (Japonya): 203

4. Marc Marquez (İspanya): 200

5. Fabio Di Giannantonio (İtalya): 199

21. Toprak Razgatlıoğlu (Türkiye): 13

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.