Toprak Razgatlıoğlu, İngiltere GP'sini 15. sırada tamamladı

MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 12. etabı İngiltere Grand Prix'sini, SuperFile Trackhouse takımından İspanyol Raul Fernandez, birinci sırada bitirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sezonun 12. yarışı, Northamptonshire'daki 5,9 kilometrelik Silverstone Pisti'nde 20 tur üzerinden gerçekleştirildi.
Fernandez, 39 dakika 45.930 saniyelik süresiyle rakiplerini geride bırakarak etabı ilk sırada tamamladı.
Aprilia takımının İspanyol sürücüsü Jorge Martin, liderin 2.538 saniye gerisinde ikinci, takım arkadaşı İtalyan pilot Marco Bezzecchi ise 3.393 saniye farkla üçüncü sırayı aldı.
Prima Pramac Yamaha takımının pilotu Toprak Razgatlıoğlu ise yarışı, liderin 41.492 saniye arkasında bitirerek 15. sırayı aldı.
MotoGP tarihinin ilk Türk sporcusu ünvanını taşıyan Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, ilk 12 etapta topladığı 13 puanla genel klasmanda 21. sırada bulunuyor.
Sezonun 13. etabı Aragon Grand Prix'si, 30 Ağustos'ta koşulacak.
MotoGP Dünya Şampiyonası'nda pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:
1. Jorge Martin (İspanya): 240
2. Marco Bezzecchi (İtalya): 209
3. Ai Ogura (Japonya): 203
4. Marc Marquez (İspanya): 200
5. Fabio Di Giannantonio (İtalya): 199
21. Toprak Razgatlıoğlu (Türkiye): 13
Fernandez, 39 dakika 45.930 saniyelik süresiyle rakiplerini geride bırakarak etabı ilk sırada tamamladı.
Aprilia takımının İspanyol sürücüsü Jorge Martin, liderin 2.538 saniye gerisinde ikinci, takım arkadaşı İtalyan pilot Marco Bezzecchi ise 3.393 saniye farkla üçüncü sırayı aldı.
Prima Pramac Yamaha takımının pilotu Toprak Razgatlıoğlu ise yarışı, liderin 41.492 saniye arkasında bitirerek 15. sırayı aldı.
MotoGP tarihinin ilk Türk sporcusu ünvanını taşıyan Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, ilk 12 etapta topladığı 13 puanla genel klasmanda 21. sırada bulunuyor.
Sezonun 13. etabı Aragon Grand Prix'si, 30 Ağustos'ta koşulacak.
MotoGP Dünya Şampiyonası'nda pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:
1. Jorge Martin (İspanya): 240
2. Marco Bezzecchi (İtalya): 209
3. Ai Ogura (Japonya): 203
4. Marc Marquez (İspanya): 200
5. Fabio Di Giannantonio (İtalya): 199
21. Toprak Razgatlıoğlu (Türkiye): 13