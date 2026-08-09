09 Ağustos
Iğdır FK-Karagümrük
2-0
09 Ağustos
Anderlecht-RAAL La Louviere
2-1
09 Ağustos
Moreirense-Braga
2-2
09 Ağustos
Gil Vicente-Rio Ave
1-0
09 Ağustos
FC Porto-Alverca
2-0
09 Ağustos
St. Gallen-FC Luzern
2-2
09 Ağustos
Sion-FC Vaduz
3-2
09 Ağustos
Basel-Thun
4-2
09 Ağustos
Lugano-FC Zürich
5-0
09 Ağustos
Austria Wien-LASK
0-2
09 Ağustos
Wolfsberger AC-RB Salzburg
1-1
09 Ağustos
Ried-Rapid Wien
1-2
09 Ağustos
Royal Antwerp-SK Beveren
2-1
09 Ağustos
Zulte Waregem-Genk
2-1
09 Ağustos
Sarıyer-Muğlaspor
2-0
09 Ağustos
Sporting Charleroi-OH Leuven
3-1
09 Ağustos
Gent-KV Mechelen
2-0
09 Ağustos
St. Pauli-Greuther Fürth
1-1
09 Ağustos
Nürnberg-Dynamo Dresden
3-0
09 Ağustos
Energie Cottbus-Hannover 96
3-1
09 Ağustos
SC Heerenveen-FC Twente
1-0
09 Ağustos
FC Groningen-FC Utrecht
2-1
09 Ağustos
PEC Zwolle-Ajax
0-2
09 Ağustos
S. Rotterdam-Feyenoord
0-1
09 Ağustos
Mansfield Town-Sheffield United
0-3
09 Ağustos
Bodrum FK-Bursaspor
0-2
09 Ağustos
Vanspor FK-Kayserispor
0-2
09 Ağustos
Benfica-Academico de Viseu FC
2-2

U18 Hentbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nı 24. sırada bitirdi

20 yıl sonra Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden U18 Erkek Hentbol Milli Takımı, sıralama maçında Karadağ'a 28-26 mağlup olarak organizasyonu 24. sırada tamamladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 09 Ağustos 2026 17:10 | Son Güncelleme Tarihi: 09 Ağustos 2026 23:00
U18 Hentbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nı 24. sırada bitirdi
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18 Yaş Altı Erkek Hentbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nın sıralama maçında Karadağ'a 28-26 yenilerek organizasyonu 24. sırada tamamladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre 18 Yaş Altı Avrupa Hentbol Şampiyonası'nda 20 yıl sonra mücadele eden Türkiye, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki organizasyonda Karadağ ile karşılaştı.

Mücadelenin ilk devresini 15-14 geride tamamlayan milliler, sahadan 28-26 mağlup ayrılarak turnuvayı 24. bitirdi.

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