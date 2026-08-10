Milli yelkenci Arel Hangül, dünya dördüncüsü oldu!

Milli yelkenci Arel Hangül, Danimarka'da düzenlenen ILCA 4 Gençler Dünya Şampiyonası'nda 4. oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Türkiye Yelken Federasyonunun açıklamasına göre Aarhus kentindeki organizasyonda Arel Hangül, erkekler 16 yaş altı müsabakalarını 4. sırada tamamladı.
Aynı kategoride Demir Saygın 7. olurken, erkekler genel klasmanda Tayfun Türk şampiyonayı 8. sırada bitirdi.
Aynı kategoride Demir Saygın 7. olurken, erkekler genel klasmanda Tayfun Türk şampiyonayı 8. sırada bitirdi.