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Moreirense-Braga
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2-0
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2-2
09 Ağustos
Sion-FC Vaduz
3-2
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Basel-Thun
4-2
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Lugano-FC Zürich
5-0
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Milli atıcılardan Avrupa Şampiyonası'nda 3 madalya

23 Yaş Altı Avrupa Tüm Dallar Atıcılık Şampiyonası'nda milli sporcular Egemen Ağca, Nisa Nur Aydemir, Esma Samira Kaya ve Ela Afacan 1 altın, 2 gümüş madalya kazandı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 09 Ağustos 2026 22:10 | Son Güncelleme Tarihi: 10 Ağustos 2026 01:05
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Milli atıcılardan Avrupa Şampiyonası'nda 3 madalya
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23 Yaş Altı Avrupa Tüm Dallar Atıcılık Şampiyonası'nda milli sporcular 3 madalya kazanma başarısını gösterdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Türkiye Atıcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Polonya'nın Wroclaw kentinde düzenlenen organizasyonun 9. gününde ay-yıldızlı atıcılar, 1 altın ve 2 gümüş madalya elde etti.

Trap erkekler kategorisinde Egemen Ağca altın, kadınlar kategorisinde ise Nisa Nur Aydemir gümüş madalya kazandı.

Trap kadınlar kategorisinde Esma Samira Kaya, Nisa Nur Aydemir ve Ela Afacan, toplam 305 puanla takım halinde gümüş madalyanın sahibi oldu.

Şampiyona, 12 Ağustos'ta sona erecek.

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