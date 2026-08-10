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NBA'in efsane koçu Don Nelson hayatını kaybetti

NBA tarihinin en fazla normal sezon galibiyeti alan ikinci başantrenörü Don Nelson, 86 yaşında hayatını kaybetti.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 09 Ağustos 2026 23:38 | Son Güncelleme Tarihi: 10 Ağustos 2026 01:20
Haber: AA, Fotoğraf: AA
NBA'in efsane koçu Don Nelson hayatını kaybetti
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Amerikan Basketbol Ligi (NBA) tarihinin en fazla galibiyet elde eden ikinci başantrenörü Don Nelson, 86 yaşında yaşamını yitirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla NBA'in açıklamasında, 5 kez şampiyonluk yaşadığı basketbolculuk kariyerinden sonra ligde tüm zamanların en çok galibiyet elde eden başantrenörlerinden biri haline gelen ABD'li çalıştırıcı Nelson'ın hayatını kaybettiği belirtildi.

Boston Celtics formasıyla 1966, 1968, 1969, 1974 ve 1976'da olmak üzere 5 defa NBA şampiyonluğuna ulaşan Nelson, 1976-2010 yıllarında başantrenörlük görevinde bulundu.

Kariyerinde Milwaukee Bucks, Golden State Warriors, New York Knicks ve Dallas Mavericks'i çalıştıran Nelson, NBA'de 3 kez yılın başantrenörü seçildi.

Naismith Basketbol Şöhretler Müzesi listesine de dahil edilen Nelson, bin 335 galibiyetle Gregg Popovich'in ardından NBA normal sezonlarında en fazla maç kazanan ikinci başantrenör ünvanını elinde bulunduruyordu.

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