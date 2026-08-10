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Seferi sahne aldı, Kayserispor üç puanı kaptı!

Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında Metro Holding Kayserispor, Manisa'da karşılaştığı Vanspor FK'yi Seferi'nin iki golüyle mağlup ederek sezona 3 puanla başladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 09 Ağustos 2026 23:50 | Son Güncelleme Tarihi: 10 Ağustos 2026 01:28
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
Seferi sahne aldı, Kayserispor üç puanı kaptı!
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Trendyol 1. Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk haftasında Vanspor FK ile Metro Holding Kayserispor karşı karşıya geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Spor Toto Akhisar Stadyumu'nda oynanan mücadelede Kayserispor, sahadan 2-0 galip ayrıldı.

SEFERİ'DEN İKİ GOL

Kayserispor karşılaşmaya hızlı başladı. 9. dakikada Seferi, takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti.

İlk yarının kalan bölümünde başka gol olmayınca Kayserispor soyunma odasına 1-0 üstünlükle gitti.

İkinci yarıda da etkili olan konuk ekip, 56. dakikada Seferi'nin bir kez daha fileleri havalandırmasıyla farkı ikiye çıkardı.

Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol olmayınca Metro Holding Kayserispor, Vanspor FK'yi 2-0 mağlup ederek sezona galibiyetle başladı.

Stat: Spor Toto Akhisar Stadyumu

Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Batuhan Bıyıklı, Seyfettin Ünal

Vanspor FK: Alperen Uysal, Mehmet Manış, Oulare, Batuhan İşçiler, Faruk Can Genç, Engin Taş, Anıl Yıldırım, Mehmet Can Davarcıoğlu (Dk. 87 Boran Yağızer) Oğulcan Çağlayan, Soran Tümen, Güvenç Usta

Metro Holding Kayserispor: Gökhan Değirmenci, Murat Uçar, Semih Güler, Tabidze, Cenk Şen, Sinan Kurt, Görkem Sağlam (Dk. 85 Fethi Özer), Dulca (Dk. 67 Camara), Radu (DK. 65 Moreno), Seferi (Dk. 87 Ataol Taylan Karapınar) Hasani (Dk. 65 Benhur Keser)

Gol: Dk. 9 ve Dk. 56 Seferi (Metro Holding Kayserispor)

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