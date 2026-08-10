Stanojevic: 'Bugün bizim için çok kötü bir gündü'

Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında Alagöz Holding Iğdır FK'ye mağlup olan Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'te Teknik Direktör Aleksandar Stanojevic, karşılaşma sonrası değerlendirmelerde bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İlk maçlarında kötü bir sonuç aldıklarını belirten Stanojevic, karşılaşma içerisinde çözemedikleri bazı sorunlar olduğunu söyledi.
"SORUNLARIMIZI BİLİYORUZ"
Stanojevic, "Bu bizim ilk maçımızdı. Sorunlarımızı biliyoruz, bunları kesinlikle çözeceğiz." ifadelerini kullandı.
Gelecek adına iyimser olduğunu belirten deneyimli teknik adam, "İyimserim ve gelecek için iyi hislerim var ancak bugün bizim için çok kötü bir gündü." dedi.
Stanojevic, açıklamasının sonunda Iğdır FK'yi tebrik ederek, "Bir sonraki maçımıza bakacağız." ifadelerini kullandı.
"SORUNLARIMIZI BİLİYORUZ"
Stanojevic, "Bu bizim ilk maçımızdı. Sorunlarımızı biliyoruz, bunları kesinlikle çözeceğiz." ifadelerini kullandı.
Gelecek adına iyimser olduğunu belirten deneyimli teknik adam, "İyimserim ve gelecek için iyi hislerim var ancak bugün bizim için çok kötü bir gündü." dedi.
Stanojevic, açıklamasının sonunda Iğdır FK'yi tebrik ederek, "Bir sonraki maçımıza bakacağız." ifadelerini kullandı.