09 Ağustos
Iğdır FK-Karagümrük
2-0
09 Ağustos
Anderlecht-RAAL La Louviere
2-1
09 Ağustos
Moreirense-Braga
2-2
09 Ağustos
Gil Vicente-Rio Ave
1-0
09 Ağustos
FC Porto-Alverca
2-0
09 Ağustos
St. Gallen-FC Luzern
2-2
09 Ağustos
Sion-FC Vaduz
3-2
09 Ağustos
Basel-Thun
4-2
09 Ağustos
Lugano-FC Zürich
5-0
09 Ağustos
Austria Wien-LASK
0-2
09 Ağustos
Wolfsberger AC-RB Salzburg
1-1
09 Ağustos
Ried-Rapid Wien
1-2
09 Ağustos
Royal Antwerp-SK Beveren
2-1
09 Ağustos
Zulte Waregem-Genk
2-1
09 Ağustos
Sarıyer-Muğlaspor
2-0
09 Ağustos
Sporting Charleroi-OH Leuven
3-1
09 Ağustos
Gent-KV Mechelen
2-0
09 Ağustos
St. Pauli-Greuther Fürth
1-1
09 Ağustos
Nürnberg-Dynamo Dresden
3-0
09 Ağustos
Energie Cottbus-Hannover 96
3-1
09 Ağustos
SC Heerenveen-FC Twente
1-0
09 Ağustos
FC Groningen-FC Utrecht
2-1
09 Ağustos
PEC Zwolle-Ajax
0-2
09 Ağustos
S. Rotterdam-Feyenoord
0-1
09 Ağustos
Mansfield Town-Sheffield United
0-3
09 Ağustos
Bodrum FK-Bursaspor
0-2
09 Ağustos
Vanspor FK-Kayserispor
0-2
09 Ağustos
Benfica-Academico de Viseu FC
2-2

Stanojevic: "Bugün bizim için çok kötü bir gündü"

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Aleksandar Stanojevic, Iğdır FK mağlubiyetinin ardından takım olarak çözmeleri gereken sorunlar olduğunu belirtti.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 09 Ağustos 2026 21:54 | Son Güncelleme Tarihi: 10 Ağustos 2026 00:55
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Stanojevic: 'Bugün bizim için çok kötü bir gündü'
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Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında Alagöz Holding Iğdır FK'ye mağlup olan Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'te Teknik Direktör Aleksandar Stanojevic, karşılaşma sonrası değerlendirmelerde bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İlk maçlarında kötü bir sonuç aldıklarını belirten Stanojevic, karşılaşma içerisinde çözemedikleri bazı sorunlar olduğunu söyledi.

"SORUNLARIMIZI BİLİYORUZ"

Stanojevic, "Bu bizim ilk maçımızdı. Sorunlarımızı biliyoruz, bunları kesinlikle çözeceğiz." ifadelerini kullandı.

Gelecek adına iyimser olduğunu belirten deneyimli teknik adam, "İyimserim ve gelecek için iyi hislerim var ancak bugün bizim için çok kötü bir gündü." dedi.

Stanojevic, açıklamasının sonunda Iğdır FK'yi tebrik ederek, "Bir sonraki maçımıza bakacağız." ifadelerini kullandı.

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