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09 Ağustos
Anderlecht-RAAL La Louviere
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Moreirense-Braga
2-2
09 Ağustos
Gil Vicente-Rio Ave
1-0
09 Ağustos
FC Porto-Alverca
2-0
09 Ağustos
St. Gallen-FC Luzern
2-2
09 Ağustos
Sion-FC Vaduz
3-2
09 Ağustos
Basel-Thun
4-2
09 Ağustos
Lugano-FC Zürich
5-0
09 Ağustos
Austria Wien-LASK
0-2
09 Ağustos
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Ried-Rapid Wien
1-2
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2-1
09 Ağustos
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2-0
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Sporting Charleroi-OH Leuven
3-1
09 Ağustos
Gent-KV Mechelen
2-0
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St. Pauli-Greuther Fürth
1-1
09 Ağustos
Nürnberg-Dynamo Dresden
3-0
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Energie Cottbus-Hannover 96
3-1
09 Ağustos
SC Heerenveen-FC Twente
1-0
09 Ağustos
FC Groningen-FC Utrecht
2-1
09 Ağustos
PEC Zwolle-Ajax
0-2
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S. Rotterdam-Feyenoord
0-1
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0-2
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Iğdır FK, Karagümrük karşısında galip!

Trendyol 1. Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk haftasında Alagöz Holding Iğdır FK, Ankara'da oynanan karşılaşmada Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup etti.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 09 Ağustos 2026 21:00 | Son Güncelleme Tarihi: 10 Ağustos 2026 00:23
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
Iğdır FK, Karagümrük karşısında galip!
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Trendyol 1. Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk haftasında Alagöz Holding Iğdır FK ile Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Aktepe'de oynanan mücadelede Iğdır FK, sahadan 2-0 galip ayrılarak sezona 3 puanla başladı.

İLK YARIDA TEK GOL

Karşılaşmaya etkili başlayan Iğdır FK, 13. dakikada Crociata'nın kaydettiği golle 1-0 öne geçti.

İlk yarının kalan bölümünde başka gol olmayınca ev sahibi ekip soyunma odasına 1-0 üstünlükle gitti.

TANQUE SKORU BELİRLEDİ

İkinci yarıda beraberlik için fırsatlar arayan Fatih Karagümrük karşısında Iğdır FK farkı artırmayı başardı.

85. dakikada Tanque, fileleri havalandırarak skoru 2-0'a getirdi.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Alagöz Holding Iğdır FK, Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup etti ve Trendyol 1. Lig'in ilk haftasını 3 puanla tamamladı.

Stat: Aktepe

Hakemler: Davut Dakul Çelik, Barış Çiçeksoyu, Harun Reşit Güngör

Alagöz Holding Iğdır FK: Szumski, Hüseyin Karabey, Alim Öztürk, Kouagba, Soner Gönül, Gökcan Kaya, Doğan Erdoğan (Dk. 79 Efe Kaan Şıhlaroğlu), Crociata, Camara (Dk. 60 Afena-Gyan), Leon Çalışkan (Dk. 60 Hotic), Arda Çolak (Dk. 68 Tanque)

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Silvestri, Ramazan Civelek, Biraschi, Robin Yalçın, Çağtay Kurukalıp (Dk. 62 Dorukhan Toköz), Onogo (Dk. 62 Muhammet Emin Sarıkaya), Siopis, Tiago Çukur, Emre Akbaba (Dk. 46 Barış Kalaycı), Verde (Dk. 74 Tarık Buğra Kalpaklı), Pesic (Dk. 43 Traore)

Goller: Dk. 13 Crociata, Dk. 85 Tanque (Alagöz Holding Iğdır FK)

Sarı kartlar: Dk. 38 Çağtay Kurukalıp, Dk. 53 Onogo (Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük), Dk. 47 Doğan Erdoğan (Alagöz Holding Iğdır FK)

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