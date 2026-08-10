Iğdır FK, Karagümrük karşısında galip!

Trendyol 1. Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk haftasında Alagöz Holding Iğdır FK ile Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Aktepe'de oynanan mücadelede Iğdır FK, sahadan 2-0 galip ayrılarak sezona 3 puanla başladı.
İLK YARIDA TEK GOL
Karşılaşmaya etkili başlayan Iğdır FK, 13. dakikada Crociata'nın kaydettiği golle 1-0 öne geçti.
İlk yarının kalan bölümünde başka gol olmayınca ev sahibi ekip soyunma odasına 1-0 üstünlükle gitti.
TANQUE SKORU BELİRLEDİ
İkinci yarıda beraberlik için fırsatlar arayan Fatih Karagümrük karşısında Iğdır FK farkı artırmayı başardı.
85. dakikada Tanque, fileleri havalandırarak skoru 2-0'a getirdi.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Alagöz Holding Iğdır FK, Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup etti ve Trendyol 1. Lig'in ilk haftasını 3 puanla tamamladı.
Stat: Aktepe
Hakemler: Davut Dakul Çelik, Barış Çiçeksoyu, Harun Reşit Güngör
Alagöz Holding Iğdır FK: Szumski, Hüseyin Karabey, Alim Öztürk, Kouagba, Soner Gönül, Gökcan Kaya, Doğan Erdoğan (Dk. 79 Efe Kaan Şıhlaroğlu), Crociata, Camara (Dk. 60 Afena-Gyan), Leon Çalışkan (Dk. 60 Hotic), Arda Çolak (Dk. 68 Tanque)
Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Silvestri, Ramazan Civelek, Biraschi, Robin Yalçın, Çağtay Kurukalıp (Dk. 62 Dorukhan Toköz), Onogo (Dk. 62 Muhammet Emin Sarıkaya), Siopis, Tiago Çukur, Emre Akbaba (Dk. 46 Barış Kalaycı), Verde (Dk. 74 Tarık Buğra Kalpaklı), Pesic (Dk. 43 Traore)
Goller: Dk. 13 Crociata, Dk. 85 Tanque (Alagöz Holding Iğdır FK)
Sarı kartlar: Dk. 38 Çağtay Kurukalıp, Dk. 53 Onogo (Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük), Dk. 47 Doğan Erdoğan (Alagöz Holding Iğdır FK)
İLK YARIDA TEK GOL
Karşılaşmaya etkili başlayan Iğdır FK, 13. dakikada Crociata'nın kaydettiği golle 1-0 öne geçti.
İlk yarının kalan bölümünde başka gol olmayınca ev sahibi ekip soyunma odasına 1-0 üstünlükle gitti.
TANQUE SKORU BELİRLEDİ
İkinci yarıda beraberlik için fırsatlar arayan Fatih Karagümrük karşısında Iğdır FK farkı artırmayı başardı.
85. dakikada Tanque, fileleri havalandırarak skoru 2-0'a getirdi.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Alagöz Holding Iğdır FK, Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup etti ve Trendyol 1. Lig'in ilk haftasını 3 puanla tamamladı.
Stat: Aktepe
Hakemler: Davut Dakul Çelik, Barış Çiçeksoyu, Harun Reşit Güngör
Alagöz Holding Iğdır FK: Szumski, Hüseyin Karabey, Alim Öztürk, Kouagba, Soner Gönül, Gökcan Kaya, Doğan Erdoğan (Dk. 79 Efe Kaan Şıhlaroğlu), Crociata, Camara (Dk. 60 Afena-Gyan), Leon Çalışkan (Dk. 60 Hotic), Arda Çolak (Dk. 68 Tanque)
Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Silvestri, Ramazan Civelek, Biraschi, Robin Yalçın, Çağtay Kurukalıp (Dk. 62 Dorukhan Toköz), Onogo (Dk. 62 Muhammet Emin Sarıkaya), Siopis, Tiago Çukur, Emre Akbaba (Dk. 46 Barış Kalaycı), Verde (Dk. 74 Tarık Buğra Kalpaklı), Pesic (Dk. 43 Traore)
Goller: Dk. 13 Crociata, Dk. 85 Tanque (Alagöz Holding Iğdır FK)
Sarı kartlar: Dk. 38 Çağtay Kurukalıp, Dk. 53 Onogo (Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük), Dk. 47 Doğan Erdoğan (Alagöz Holding Iğdır FK)