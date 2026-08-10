Bursaspor, Bodrum FK deplasmanında kazandı

Trendyol 1. Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk haftasında Bodrum FK ile Bursaspor karşı karşıya geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Bodrum İlçe Stadı'nda oynanan mücadelede Bursaspor, sahadan 2-0 galip ayrıldı.
BURSASPOR İLK YARIDA ÖNE GEÇTİ
Karşılaşmada ilk gol 27. dakikada geldi. Bursaspor'da Iheanacho, takımını 1-0 öne geçirdi.
Yeşil-beyazlı ekip, ilk yarının son bölümünde farkı artırdı. 45. dakikada Lincoln fileleri havalandırarak skoru 2-0'a getirdi.
İlk yarı Bursaspor'un 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.
İKİNCİ YARIDA GOL ÇIKMADI
İkinci yarıda Bodrum FK farkı azaltmak için mücadele ederken Bursaspor savunması rakibine gol şansı vermedi.
Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol olmayınca Bursaspor, Bodrum FK'yi 2-0 mağlup ederek Trendyol 1. Lig'e galibiyetle başladı.
Stat: Bodrum İlçe
Hakemler: Yiğit Arslan, Kadir Akıllı, Haydar Avcı
Bodrum FK: Sousa, İsmail Tarım, Enes Koç (Dk. 46 Berşan Yavuzay), Mustafa Erdilman, Brazao (Dk. 82 Adem Metin Türk), Ege Bilsel, Yusuf Sertkaya (Dk. 46 Loshaj), Ali Aytemur, Ali Habeşoğlu, Ege Arslan (Dk. 73 Okita), Devrim Şahin (Dk. 46 Emre Kaplan)
Bursaspor: Kerem Matışlı, Alperen Babacan, Eyüp Akcan (Dk. 62 Soner Aydoğdu), Batuhan Yayıkcı, Rahmetullah Berişbek, Barış Gök (Dk. 62 Ertuğrul Furat), Elitim, Lincoln (Dk. 83 Baker), Hüseyin Maldar (Dk. 46 Bayramov), Iheanacho (Dk. 74 Baran Başyiğit), Boutrah
Goller: Dk. 27 Iheanacho, Dk. 45 Lincoln (Bursaspor)
Sarı kartlar: Dk. 11 Barış Gök, Dk. 44 Elitim (Bursaspor)
BURSASPOR İLK YARIDA ÖNE GEÇTİ
Karşılaşmada ilk gol 27. dakikada geldi. Bursaspor'da Iheanacho, takımını 1-0 öne geçirdi.
Yeşil-beyazlı ekip, ilk yarının son bölümünde farkı artırdı. 45. dakikada Lincoln fileleri havalandırarak skoru 2-0'a getirdi.
İlk yarı Bursaspor'un 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.
İKİNCİ YARIDA GOL ÇIKMADI
İkinci yarıda Bodrum FK farkı azaltmak için mücadele ederken Bursaspor savunması rakibine gol şansı vermedi.
Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol olmayınca Bursaspor, Bodrum FK'yi 2-0 mağlup ederek Trendyol 1. Lig'e galibiyetle başladı.
Stat: Bodrum İlçe
Hakemler: Yiğit Arslan, Kadir Akıllı, Haydar Avcı
Bodrum FK: Sousa, İsmail Tarım, Enes Koç (Dk. 46 Berşan Yavuzay), Mustafa Erdilman, Brazao (Dk. 82 Adem Metin Türk), Ege Bilsel, Yusuf Sertkaya (Dk. 46 Loshaj), Ali Aytemur, Ali Habeşoğlu, Ege Arslan (Dk. 73 Okita), Devrim Şahin (Dk. 46 Emre Kaplan)
Bursaspor: Kerem Matışlı, Alperen Babacan, Eyüp Akcan (Dk. 62 Soner Aydoğdu), Batuhan Yayıkcı, Rahmetullah Berişbek, Barış Gök (Dk. 62 Ertuğrul Furat), Elitim, Lincoln (Dk. 83 Baker), Hüseyin Maldar (Dk. 46 Bayramov), Iheanacho (Dk. 74 Baran Başyiğit), Boutrah
Goller: Dk. 27 Iheanacho, Dk. 45 Lincoln (Bursaspor)
Sarı kartlar: Dk. 11 Barış Gök, Dk. 44 Elitim (Bursaspor)