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Sefer Yılmaz: "Bursaspor haklı bir galibiyet aldı"

Bodrum FK Teknik Sorumlusu Sefer Yılmaz, Bursaspor karşısında alınan mağlubiyetin ardından rakibin haklı bir galibiyet elde ettiğini söyledi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 10 Ağustos 2026 00:40 | Son Güncelleme Tarihi: 10 Ağustos 2026 01:33
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Sefer Yılmaz: 'Bursaspor haklı bir galibiyet aldı'
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Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında Bursaspor'a 2-0 mağlup olan Bodrum FK'de teknik sorumlu Sefer Yılmaz, Bursaspor'un haklı galibiyet aldığını söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Bodrum İlçe Stadyumu'nda yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Yılmaz, Bursaspor futbolcularını, teknik heyetini, taraftarlarını tebrik ederek ikinci devrede rövanşta galip gelerek almak istediklerini ifade etti.

Bursaspor'un ligin en iyi takımlarından biri olduğunu belirten Yılmaz, "Bence şampiyonluğun bir numaralı adayı. Tabii ligin ilk maçında hazır bir Bursaspor'la karşılaşmak istemezdik. Çünkü bizim oldukça fazla eksiklerimiz vardı. Kadromuzdan biliyorsunuz birçok arkadaş eksildi. Hatta son hafta ilk 11'de oynayacak oyuncularımızdan iki tanesi de transfer oldu. Çok genç bir kadroyla sahaya çıktık." dedi.

Maça da çok kötü başlamadıklarını, dengeli bir oyun oynandığını anlatan Yılmaz, şöyle konuştu:

"Bir tane ofsayt tartışılan bir pozisyonda VAR'ın devreye girmesiyle bir gol yedik. Belki toparlayacaktık devre arası, son dakika 2-0 devre arasına girmemiz bizim tamamen moralimizi bozdu. İkinci devre yaptığımız değişiklikler hem taktiksel olarak hem oyuncu değişiklikleriyle ikinci yarı biraz oyunu dengeledik ama golleri bulamadık. Çok üzüntülüyüz. Özellikle Bodrumspor taraftarına bu mağlubiyeti yaşattığımız için hem biz hem futbolcular çok üzgünüz ama bunu telafi edeceğiz. Bizim biraz zamana ihtiyacımız var. Dediğim gibi ligin en genç kadrosu şu anda Bodrumspor'da. Bunun için de biraz zamana ihtiyaç var. Belki bir-iki transfer olacak. Genç oyuncular da hem Bodrumspor'a hem bu lige adapte olacak. Çok karamsarlığa kapılmamak lazım. İnşallah önümüzdeki haftalarda istenen Bodrumspor'u göstereceğiz."

 

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