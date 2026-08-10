09 Ağustos
Iğdır FK-Karagümrük
2-0
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Anderlecht-RAAL La Louviere
2-1
09 Ağustos
Moreirense-Braga
2-2
09 Ağustos
Gil Vicente-Rio Ave
1-0
09 Ağustos
FC Porto-Alverca
2-0
09 Ağustos
St. Gallen-FC Luzern
2-2
09 Ağustos
Sion-FC Vaduz
3-2
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Basel-Thun
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Lugano-FC Zürich
5-0
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Vanspor FK-Kayserispor
0-2
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Benfica-Academico de Viseu FC
2-2

Lucas Digne yeniden PSG'de!

PSG, Aston Villa forması giyen 33 yaşındaki Fransız sol bek Lucas Digne ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 09 Ağustos 2026 22:00 | Son Güncelleme Tarihi: 10 Ağustos 2026 00:59
Haber: AA, Fotoğraf: psg.fr
Lucas Digne yeniden PSG'de!
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Fransa ekibi Paris Saint-Germain (PSG), İngiltere'nin Aston Villa takımından Lucas Digne'i transfer etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla PSG Kulübü, 33 yaşındaki Fransız sol bek ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Fransız basınında transferin 7 milyon avro bonservis bedeliyle gerçekleştiği öne sürüldü.

PSG'de 2013-2016 yıllarında da görev yapan Digne, Aston Villa'nın yanı sıra Lille, Roma, Barcelona ve Everton'da forma giydi.

Geçen sezon UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşadığı Aston Villa'da 182 maça çıkan tecrübeli futbolcu, 4 gol kaydetti.

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