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Sarıyer sezona Muğlaspor galibiyetiyle başladı!

Trendyol 1. Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk haftasında SMS Grup Sarıyer, sahasında Muğlaspor'u 2-0 mağlup etti.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 09 Ağustos 2026 21:05 | Son Güncelleme Tarihi: 10 Ağustos 2026 00:34
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
Sarıyer sezona Muğlaspor galibiyetiyle başladı!
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Trendyol 1. Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk haftasında SMS Grup Sarıyer ile Muğlaspor karşı karşıya geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Yusuf Ziya Öniş Stadı'nda oynanan mücadelede ev sahibi ekip, sahadan 2-0 galip ayrıldı.

İLK YARIDA GOL GELDİ

Sarıyer, karşılaşmanın 44. dakikasında penaltı kazandı. Topun başına geçen Eze, penaltı vuruşunu gole çevirerek takımını 1-0 öne geçirdi.

İlk yarı Sarıyer'in üstünlüğüyle tamamlandı.

FARK İKİYE ÇIKTI

İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren Sarıyer, 65. dakikada Cebrail Karayel'in attığı golle farkı ikiye çıkardı.

Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol olmayınca SMS Grup Sarıyer, Muğlaspor'u 2-0 mağlup ederek lige galibiyetle başladı

Stat: Yusuf Ziya Öniş

Hakemler: Melek Dakan, Esra Arıkboğa, Ömer Lütfü Aydın

SMS Grup Sarıyer: Sehic, Cebrail Karayel, Işık Kaan Arslan, Caner Osmanpaşa (Dk. 82 Attamah), Eşref Korkmazoğlu, Marcos Silva, Barış Alıcı (Dk. 82 Dalo), Poko, Doğan Can Davas (Dk. 72 Tunahan Ergül), Efecan Karaca (Dk. 90+1 Mahmut Yücel), Eze (Dk. 82 Batuhan Kör)

Muğlaspor: Ekrem Kılıçarslan, Bilal Ceylan, Yiğit Fidan, Alihan Kazmaz, Batuhan Yılmaz (Dk. 63 Ali Barak), Çelhaka (Dk. 77 Selim Dilli), Ali Kaan Güneren (Dk. 77 Yasin Uzunoğlu), Bouajila (Dk. 63 Diarra), Camaj (Dk. 82 Ozan Sol), Avramovski, Poyraz Yıldırım

Goller: Dk. 44 Eze (Penaltıdan), Dk. 65 Cebrail Karayel (Sarıyer)

Sarı kartlar: Dk. 25 Yiğit Fidan, Dk. 42 Bilal Ceylan, Dk. 79 Selim Dilli (Muğlaspor), Dk. 55 Marcos Silva (SMS Grup Sarıyer)

 

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