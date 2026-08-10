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Anderlecht-RAAL La Louviere
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Moreirense-Braga
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1-0
09 Ağustos
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2-0
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St. Gallen-FC Luzern
2-2
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Sion-FC Vaduz
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Lugano-FC Zürich
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Royal Antwerp-SK Beveren
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Kenan Koçak: Takımın performansından memnunum

Iğdır FK Teknik Direktörü Kenan Koçak, Karagümrük galibiyetinin ardından takımının mücadelesinden, hırsından ve isteğinden memnun olduğunu söyledi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 09 Ağustos 2026 21:52 | Son Güncelleme Tarihi: 10 Ağustos 2026 00:47
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Kenan Koçak: Takımın performansından memnunum
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Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup eden Alagöz Holding Iğdır FK'nin teknik direktörü Kenan Koçak, takımının performansından, mücadelesinden ve isteğinden memnun olduğunu söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Ankara'daki Aktepe Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Koçak, 6 haftalık yoğun bir hazırlık döneminden geçtiklerini hatırlattı.

Takım olma yolunda önemli mesafe katettiklerini aktaran Koçak, "Bugün de baktığımızda ilk 11'de 3 tane, daha geçen sene 3. Lig'de ve 2. Lig'de oynayan oyuncularımız vardı. Bunları adapte ettik. Takım olma yolunda önemli bir yol katettiğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Maça kontrollü başladıklarını dile getiren Koçak, "Fatih Karagümrük çok güçlü, bireysel olarak tecrübeli bir takım, kadrolarında yılların tecrübesi var. Onlara karşı tabii oyunu domine etme imkanımız yok ama istediğimiz pas ve pozisyon oyunlarını genellikle iyi yaptık. Topu karşılarken bir iki noktada daha iyi yapabilirdik." değerlendirmesinde bulundu.

İkinci yarıda maçı daha erken koparabilecek fırsatlar yakaladıklarını anlatan Koçak, şunları kaydetti:

"Çok gol fırsatlarımız vardı, değerlendiremedik. Son ana kadar beklemek zorunda kaldık. Tanque'den sonra oyun bir nevi bizim için daha da rahatladı. Takımın performansından, mücadelesinden, duruşundan, hırsından, isteğinden son derece memnunum. Oyun için tabii ki konuşmamız gereken, analiz yapmamız gereken konular var ama güzel bir başlangıç oldu. İnşallah bu başlangıcımızı devam ettiririz. Gelişmemiz gereken noktalarımız var, onların üzerine duracağız."

 

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