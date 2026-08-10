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Fenerbahçe'den Sofyan Amrabat açıklaması

Fenerbahçe, geleceği belirsizliğini koruyan Sofyan Amrabat'ın sağlık kontrolleri ve çalışmalarına başlamak üzere İstanbul'a geldiğini açıkladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 10 Ağustos 2026 08:48
Fotoğraf: X.com
Fenerbahçe'den Sofyan Amrabat açıklaması
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Fenerbahçe'de Sofyan Amrabat'ın geleceğine ilişkin belirsizlik devam ederken sarı-lacivertli kulüpten Faslı futbolcuyla ilgili açıklama geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Fenerbahçe, Amrabat'ın sağlık kontrolleri ve çalışmalarına başlamak üzere İstanbul'a geldiğini duyurdu.

SAMANDIRA'DA ÇALIŞMALARA BAŞLAYACAK

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Sofyan Amrabat, sağlık kontrolleri ve çalışmalarına başlamak üzere İstanbul'a geldi. Oyuncumuz, kontrollerin ardından Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde çalışmalarına başlayacak." ifadelerine yer verildi.

BETIS İLE PAZARLIKLAR SONUÇLANMADI

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon Real Betis'e kiralık olarak gönderdiği Amrabat'ın bonservisine ilişkin görüşmelerde ise henüz anlaşma sağlanamadı.

Fenerbahçe ile Real Betis arasında Faslı ön liberonun bonservisi için gerçekleştirilen pazarlıklardan şu ana kadar olumlu sonuç çıkmadı.

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