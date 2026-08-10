Fenerbahçe'den Sofyan Amrabat açıklaması

Fenerbahçe'de Sofyan Amrabat'ın geleceğine ilişkin belirsizlik devam ederken sarı-lacivertli kulüpten Faslı futbolcuyla ilgili açıklama geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Fenerbahçe, Amrabat'ın sağlık kontrolleri ve çalışmalarına başlamak üzere İstanbul'a geldiğini duyurdu.
SAMANDIRA'DA ÇALIŞMALARA BAŞLAYACAK
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Sofyan Amrabat, sağlık kontrolleri ve çalışmalarına başlamak üzere İstanbul'a geldi. Oyuncumuz, kontrollerin ardından Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde çalışmalarına başlayacak." ifadelerine yer verildi.
BETIS İLE PAZARLIKLAR SONUÇLANMADI
Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon Real Betis'e kiralık olarak gönderdiği Amrabat'ın bonservisine ilişkin görüşmelerde ise henüz anlaşma sağlanamadı.
Fenerbahçe ile Real Betis arasında Faslı ön liberonun bonservisi için gerçekleştirilen pazarlıklardan şu ana kadar olumlu sonuç çıkmadı.
SAMANDIRA'DA ÇALIŞMALARA BAŞLAYACAK
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Sofyan Amrabat, sağlık kontrolleri ve çalışmalarına başlamak üzere İstanbul'a geldi. Oyuncumuz, kontrollerin ardından Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde çalışmalarına başlayacak." ifadelerine yer verildi.
BETIS İLE PAZARLIKLAR SONUÇLANMADI
Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon Real Betis'e kiralık olarak gönderdiği Amrabat'ın bonservisine ilişkin görüşmelerde ise henüz anlaşma sağlanamadı.
Fenerbahçe ile Real Betis arasında Faslı ön liberonun bonservisi için gerçekleştirilen pazarlıklardan şu ana kadar olumlu sonuç çıkmadı.