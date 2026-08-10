Fenerbahçe'de Livakovic evine dönüyor!

Fenerbahçe'de Dominik Livakovic'in geleceğine ilişkin transfer görüşmeleri devam ediyor. Dinamo Zagreb'in, geçen sezon kiralık olarak kadrosunda bulunan Hırvat kaleciyi bonservisiyle yeniden transfer etmek istediği belirtildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-lacivertli takımda Ederson Moraes'in transferinin ardından kendisine yer bulamayan Livakovic'in, altyapısından yetiştiği Dinamo Zagreb'e dönmek için iki kulübün anlaşmasını bekliyor.
FENERBAHÇE 4,5 MİLYON EUROLUK TEKLİFİ REDDETTİ
Dinamo Zagreb'in Livakovic için Fenerbahçe'ye 4,5 milyon euroluk bonservis teklifi sunduğu ancak sarı-lacivertli yönetimin bu öneriyi geri çevirdi.
Fenerbahçe'nin Hırvat kalecinin transferinden 5-7 milyon euro arasında gelir beklediği ve Dinamo Zagreb'in teklifini artırmasını istediği ifade edildi.
HIRVAT BASINI: GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR
Hırvat basınında yer alan haberlere göre Dinamo Zagreb, Livakovic'in transferi için Fenerbahçe ile görüşmelerine devam ediyor. Tarafların kısa süre içerisinde anlaşmaya varmasının beklendiği kaydedildi.
GEÇEN SEZON İKİ TAKIMA KİRALANDI
Dominik Livakovic, geçen sezon önce İspanyol ekibi Girona'ya, ardından eski kulübü Dinamo Zagreb'e kiralık olarak gönderildi.
EDERSON AYRILIK İDDİALARINI YALANLADI
Öte yandan Fenerbahçe'den ayrılacağı öne sürülen Ederson Moraes'in ise bu yöndeki iddiaları yalanladı.
FENERBAHÇE 4,5 MİLYON EUROLUK TEKLİFİ REDDETTİ
Dinamo Zagreb'in Livakovic için Fenerbahçe'ye 4,5 milyon euroluk bonservis teklifi sunduğu ancak sarı-lacivertli yönetimin bu öneriyi geri çevirdi.
Fenerbahçe'nin Hırvat kalecinin transferinden 5-7 milyon euro arasında gelir beklediği ve Dinamo Zagreb'in teklifini artırmasını istediği ifade edildi.
HIRVAT BASINI: GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR
Hırvat basınında yer alan haberlere göre Dinamo Zagreb, Livakovic'in transferi için Fenerbahçe ile görüşmelerine devam ediyor. Tarafların kısa süre içerisinde anlaşmaya varmasının beklendiği kaydedildi.
GEÇEN SEZON İKİ TAKIMA KİRALANDI
Dominik Livakovic, geçen sezon önce İspanyol ekibi Girona'ya, ardından eski kulübü Dinamo Zagreb'e kiralık olarak gönderildi.
EDERSON AYRILIK İDDİALARINI YALANLADI
Öte yandan Fenerbahçe'den ayrılacağı öne sürülen Ederson Moraes'in ise bu yöndeki iddiaları yalanladı.