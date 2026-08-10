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Beşiktaş'tan Arthur Melo hamlesi!

Beşiktaş'ın, teknik direktör Vincenzo Italiano'nun kadrosunda görmek istediği Arthur Melo için Juventus ile görüşmelere başladı öne sürüldü. Detaylar...

SPORX AI BAKIŞI
calendar 10 Ağustos 2026 09:05
Beşiktaş'tan Arthur Melo hamlesi!
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Yeni sezonda Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi verecek bir kadro oluşturmayı hedefleyen Beşiktaş, orta saha, stoper, sağ kanat ve forvet transferleri için çalışmalarını sürdürüyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Siyah-beyazlı yönetimin orta saha için gündemine aldığı isimlerden birinin Arthur Melo olduğu belirtildi. Tuttomercatoweb ve La Gazzetta dello Sport'ta yer alan haberlere göre Beşiktaş, Brezilyalı futbolcunun transferi için Juventus ile görüşmelere başladı.

ITALIANO ESKİ ÖĞRENCİSİNİ İSTİYOR

Arthur Melo, Vincenzo Italiano'nun Fiorentina'yı çalıştırdığı 2023-24 sezonunda İtalyan teknik adamla birlikte görev yaptı.

Italiano'nun o dönemde Brezilyalı orta sahanın oyun kurma ve topa hakimiyet özelliklerinden verim aldığı belirtilirken, 27 yaşındaki oyuncunun Beşiktaş'ta Salih Özcan ve Orkun Kökçü ikilisini tamamlayacak isim olarak düşünüyor.

JUVENTUS AYRILIĞA SICAK BAKABİLİR

Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalletti'nin Arthur Melo'nun takımdaki geleceğine ilişkin değerlendirmelerini sürdürdüğü aktarıldı.

İtalyan ekibinin kadro planlaması kapsamında oyuncunun ayrılığına sıcak bakabileceği, Beşiktaş'ın resmi teklif sunması durumunda transfer sürecinin ağustos ayının son günlerinde netleşecek.

YILLIK KAZANCI 5 MİLYON EURO

Arthur Melo'nun Juventus'taki yıllık kazancının yaklaşık 5 milyon euro olduğu belirtildi. Transfermarkt verilerine göre 4 milyon euro piyasa değerine sahip Brezilyalı futbolcu için kariyeri boyunca kulüplerin toplam 118 milyon euro bonservis bedeli ödemişti.

Juventus'un Arthur Melo'yu 2020 yılında Barcelona'dan transfer ederken 80 milyon euro bonservis bedeli ödedi.

AVRUPA'NIN ÖNEMLİ KULÜPLERİNDE OYNADI

Juventus ile sözleşmesi 2027 yılında sona erecek olan Arthur Melo, kariyerinde Barcelona ve Liverpool formaları da giydi.

İSTANBUL'A GELMEYE SICAK BAKIYOR

Arthur Melo'nun eski teknik direktörü Vincenzo Italiano ile yeniden çalışmaya sıcak bakıyor. Brezilyalı orta sahanın İstanbul'a gelmeye ve Beşiktaş forması giymeye olumlu yaklaştığı gelen bilgiler arasında.

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