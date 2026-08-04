Haber Tarihi: 04 Ağustos 2026 11:14 - Güncelleme Tarihi: 04 Ağustos 2026 11:14

LGS Yerleştirme Sonuçları Açıklandı mı? 2026 Lise Yerleştirme Sonuçlarında Son Durum

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında tercih yapan yüz binlerce öğrenci ve veli, "LGS yerleştirme sonuçları açıklandı mı?" sorusunun yanıtını araştırıyor.

LGS Yerleştirme Sonuçları Açıklandı mı? 2026 Lise Yerleştirme Sonuçlarında Son Durum
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Evet. 2026 LGS yerleştirme sonuçları açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yerleştirme sonuçları ile boş kontenjan listesini 5 Ağustos 2026 tarihinde erişime açacağını daha önce duyurmuştu ve sonuçlar ilan edildi.
LGS yerleştirme sonuçları nereden öğrenilir?

Adaylar yerleştirme sonuçlarını;

MEB'in resmi internet sitesi,
e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi

üzerinden T.C. kimlik numarası ve öğrenci bilgileriyle sorgulayabiliyor.

Yerleşemeyen öğrenciler ne yapacak?

İlk yerleştirme sonuçlarının ardından boş kalan kontenjanlar da ilan edildi. Yerleşemeyen veya okulunu değiştirmek isteyen öğrenciler için nakil süreci başlayacak.

Yerleştirmeye esas;


1. nakil başvuruları: 5-7 Ağustos 2026,
1. nakil sonuçları: 10 Ağustos 2026,
2. nakil başvuruları: 10-12 Ağustos 2026,
2. nakil sonuçları: 14 Ağustos 2026

tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Boş kontenjanlar açıklandı mı?

Evet. Yerleştirme sonuçlarıyla birlikte boş kontenjanlar da MEB tarafından yayımlandı. Öğrenciler nakil tercihlerini bu kontenjanlara göre yapabilecek.

Sonuç: LGS Yerleştirme Sonuçları Açıklandı mı?

Evet. 2026 LGS yerleştirme sonuçları açıklandı. Öğrenciler sonuçlarını e-Okul ve MEB'in resmi internet sitesi üzerinden sorgulayabilirken, yerleşemeyen adaylar için nakil süreci takvim doğrultusunda devam edecek.

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