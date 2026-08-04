Leipzig, Nyland'ı açıkladı

Norveç forması altında 2026 Dünya Kupası'nda başarılı bir grafik ortaya koyan kaleci Orjan Nyland, Leipzig'e transfer oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Leipzig, son olarak Sevilla forması giyen 35 yaşındaki file bekçisini kadrosuna kattığını duyurdu.
Alman ekibi, deneyimli file bekçisi ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
Leipzig'e imzasıyla birlikte 3 yıl sonra Alman ekibine geri dönen Nyland, "Leipzig'e geri dönme fırsatı ortaya çıktığında hiç tereddüt yaşamadım. Kulüp ve buradaki insanlarla ilgili pek çok güzel anım var. Onlarla yeniden bir araya gelmek için sabırsızlanıyorum." dedi.
Alman ekibi, deneyimli file bekçisi ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
Leipzig'e imzasıyla birlikte 3 yıl sonra Alman ekibine geri dönen Nyland, "Leipzig'e geri dönme fırsatı ortaya çıktığında hiç tereddüt yaşamadım. Kulüp ve buradaki insanlarla ilgili pek çok güzel anım var. Onlarla yeniden bir araya gelmek için sabırsızlanıyorum." dedi.