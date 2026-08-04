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Leipzig, Nyland'ı açıkladı

Leipzig, son olarak Sevilla'da forma giyen 35 yaşındaki Norveçli file bekçisi Orjan Nyland ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 04 Ağustos 2026 11:51
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Leipzig, Nyland'ı açıkladı
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Norveç forması altında 2026 Dünya Kupası'nda başarılı bir grafik ortaya koyan kaleci Orjan Nyland, Leipzig'e transfer oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Leipzig, son olarak Sevilla forması giyen 35 yaşındaki file bekçisini kadrosuna kattığını duyurdu.

Alman ekibi, deneyimli file bekçisi ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Leipzig'e imzasıyla birlikte 3 yıl sonra Alman ekibine geri dönen Nyland, "Leipzig'e geri dönme fırsatı ortaya çıktığında hiç tereddüt yaşamadım. Kulüp ve buradaki insanlarla ilgili pek çok güzel anım var. Onlarla yeniden bir araya gelmek için sabırsızlanıyorum." dedi.

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