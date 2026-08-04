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Ajax, Stegen'i kiraladı

Ajax, Barcelona'dan Alman file bekçisi Marc-Andre ter Stegen'i kiralık olarak kadrosuna kattı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 04 Ağustos 2026 11:01
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Ajax, Stegen'i kiraladı
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Ajax, kalesini Marc-Andre ter Stegen ile güçlendirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Hollanda temsilcisi, Barcelona'dan 34 Alman file bekçisini kiraladığını duyurdu.

Deneyimli kaleci, Ajax'a transferinin ardından, "Kulübü ait olduğu yere geri getirmeliyiz. Bunu başarmak için sabırsızlanıyorum." dedi.

Stegen, geçen sezonun ikinci yarısında da Barcelona'dan Girona'ya kiralanmıştı.



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