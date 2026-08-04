Ajax, Stegen'i kiraladı

Ajax, kalesini Marc-Andre ter Stegen ile güçlendirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Hollanda temsilcisi, Barcelona'dan 34 Alman file bekçisini kiraladığını duyurdu.
Deneyimli kaleci, Ajax'a transferinin ardından, "Kulübü ait olduğu yere geri getirmeliyiz. Bunu başarmak için sabırsızlanıyorum." dedi.
Stegen, geçen sezonun ikinci yarısında da Barcelona'dan Girona'ya kiralanmıştı.
Deneyimli kaleci, Ajax'a transferinin ardından, "Kulübü ait olduğu yere geri getirmeliyiz. Bunu başarmak için sabırsızlanıyorum." dedi.
Stegen, geçen sezonun ikinci yarısında da Barcelona'dan Girona'ya kiralanmıştı.