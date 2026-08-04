Fenerbahçe Jackson için harekete geçti

Forvet transferi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin gündemine Chelsea forması giyen Nicolas Jackson geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Takvim'in haberine göre Fenerbahçe Futbol Direktörü Oğuz Çetin, menajerler tarafından önerilen Senegalli forvet konusunda teknik direktör İsmail Kartal ile görüşecek.
TEKNİK HEYETİN KARARI BEKLENİYOR
İsmail Kartal ile Oğuz Çetin arasındaki toplantıdan çıkacak sonuca göre Fenerbahçe'nin 25 yaşındaki futbolcu için Chelsea'ye kiralama teklifi yapabileceği öne sürüldü.
İngiliz kulübünün ise Jackson için gelen kiralama tekliflerine zorunlu satın alma maddesi eklenmesini istediği belirtildi.
34 MAÇTA 15 GOLE KATKI
Geçen sezonu kiralık olarak Bayern Münih'te geçiren Jackson, Alman ekibinin formasıyla 34 karşılaşmaya çıktı. Senegalli futbolcu bu maçlarda 11 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.
Chelsea'nin kadrosundaki forvet sayısının fazlalığı nedeniyle yollarını ayırmak istediği belirtilen Jackson'ın İngiliz kulübüyle sözleşmesi 2033 yılında sona erecek.
ÜÇ FARKLI BÖLGEDE OYNAYABİLİYOR
Asıl mevkisi santrfor olan Nicolas Jackson, hücum hattının sağ ve sol kanat bölgelerinde de görev yapabiliyor.
Senegalli futbolcu, kariyerinde Bayern Münih ile Bundesliga ve Almanya Kupası'nı kazandı. Jackson, Chelsea formasıyla da UEFA Konferans Ligi ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası şampiyonluğu yaşadı.
TEKNİK HEYETİN KARARI BEKLENİYOR
İsmail Kartal ile Oğuz Çetin arasındaki toplantıdan çıkacak sonuca göre Fenerbahçe'nin 25 yaşındaki futbolcu için Chelsea'ye kiralama teklifi yapabileceği öne sürüldü.
İngiliz kulübünün ise Jackson için gelen kiralama tekliflerine zorunlu satın alma maddesi eklenmesini istediği belirtildi.
34 MAÇTA 15 GOLE KATKI
Geçen sezonu kiralık olarak Bayern Münih'te geçiren Jackson, Alman ekibinin formasıyla 34 karşılaşmaya çıktı. Senegalli futbolcu bu maçlarda 11 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.
Chelsea'nin kadrosundaki forvet sayısının fazlalığı nedeniyle yollarını ayırmak istediği belirtilen Jackson'ın İngiliz kulübüyle sözleşmesi 2033 yılında sona erecek.
ÜÇ FARKLI BÖLGEDE OYNAYABİLİYOR
Asıl mevkisi santrfor olan Nicolas Jackson, hücum hattının sağ ve sol kanat bölgelerinde de görev yapabiliyor.
Senegalli futbolcu, kariyerinde Bayern Münih ile Bundesliga ve Almanya Kupası'nı kazandı. Jackson, Chelsea formasıyla da UEFA Konferans Ligi ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası şampiyonluğu yaşadı.