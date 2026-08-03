Lakers taraftarının sevgilisi Robbie Avila, kolej basketboluna dönebilir

Los Angeles Lakers formasıyla Yaz Ligi'nde sınırlı süre bulan Robbie Avila, NCAA'in yeni onaylanan beşinci sezon uygunluğu sayesinde kolej basketboluna dönmeyi değerlendiriyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Lakers'taki kısa Yaz Ligi macerasının ardından Avila'nın yeniden üniversite basketboluna dönme ihtimalini ciddi şekilde değerlendirdiği belirtildi.
NBA muhabiri Adam Zagoria'nın haberine göre taraftarların sevgilisi haline gelen uzun oyuncu, kendisine tanınan beşinci sezon hakkını kullanarak kolej kariyerine devam etme seçeneğini masaya yatırmış durumda.
ESPN'in aktardığına göre ABD Bölge Yargıcı Charlotte Sweeney, 2022 lise mezunu olan tüm NCAA Division I sporcularının beşinci sezon oynayabilmesine olanak tanıyan ülke çapında geçerli ihtiyati tedbir kararı verdi.
Bu kararın ardından Avila da ekstra bir sezon oynama hakkı kazanan oyuncular arasına katıldı. Yeni uygunluk hakkı elde eden oyuncuların yeni okul bulabilmesi için 3-10 Ağustos tarihleri arasında özel bir transfer portalı dönemi oluşturuldu.
2026 NBA Draftı'nda seçilemeyen Avila, yaz döneminde Lakers ile NBA Yaz Ligi sözleşmesi imzalamış ancak turnuva boyunca beklediği süreleri alamamıştı.
23 yaşındaki oyuncu, Lakers formasıyla çıktığı dört Yaz Ligi maçında sekiz dakika ortalama süre alırken 1.0 sayı, 0.5 ribaund ve 1.0 asist ortalamaları yakaladı.
En fazla süreyi ise California Classic'teki ilk maçta San Antonio Spurs karşısında 14 dakika oynayarak aldı.
Avila, Lakers ile antrenman kampı sözleşmesi konusunda anlaşmaya varmış olsa da, kolej basketboluna dönüş ihtimalini değerlendirmesi nedeniyle kampta yer alıp almayacağı henüz netlik kazanmış değil.
Kolej kariyerinin ilk iki sezonunu Indiana State'te (2022-24) geçiren Avila, daha sonra Saint Louis'e transfer olmuştu.
Geçtiğimiz sezon Saint Louis'i 27 galibiyet, 4 mağlubiyetlik dereceye taşıyan Avila, 35 maçta 12.8 sayı, 4.5 ribaund ve 4.1 asist ortalamalarıyla Atlantic 10 Konferansı'nda Yılın Oyuncusu seçilmişti.
NBA muhabiri Adam Zagoria'nın haberine göre taraftarların sevgilisi haline gelen uzun oyuncu, kendisine tanınan beşinci sezon hakkını kullanarak kolej kariyerine devam etme seçeneğini masaya yatırmış durumda.
ESPN'in aktardığına göre ABD Bölge Yargıcı Charlotte Sweeney, 2022 lise mezunu olan tüm NCAA Division I sporcularının beşinci sezon oynayabilmesine olanak tanıyan ülke çapında geçerli ihtiyati tedbir kararı verdi.
Bu kararın ardından Avila da ekstra bir sezon oynama hakkı kazanan oyuncular arasına katıldı. Yeni uygunluk hakkı elde eden oyuncuların yeni okul bulabilmesi için 3-10 Ağustos tarihleri arasında özel bir transfer portalı dönemi oluşturuldu.
2026 NBA Draftı'nda seçilemeyen Avila, yaz döneminde Lakers ile NBA Yaz Ligi sözleşmesi imzalamış ancak turnuva boyunca beklediği süreleri alamamıştı.
23 yaşındaki oyuncu, Lakers formasıyla çıktığı dört Yaz Ligi maçında sekiz dakika ortalama süre alırken 1.0 sayı, 0.5 ribaund ve 1.0 asist ortalamaları yakaladı.
En fazla süreyi ise California Classic'teki ilk maçta San Antonio Spurs karşısında 14 dakika oynayarak aldı.
Avila, Lakers ile antrenman kampı sözleşmesi konusunda anlaşmaya varmış olsa da, kolej basketboluna dönüş ihtimalini değerlendirmesi nedeniyle kampta yer alıp almayacağı henüz netlik kazanmış değil.
Kolej kariyerinin ilk iki sezonunu Indiana State'te (2022-24) geçiren Avila, daha sonra Saint Louis'e transfer olmuştu.
Geçtiğimiz sezon Saint Louis'i 27 galibiyet, 4 mağlubiyetlik dereceye taşıyan Avila, 35 maçta 12.8 sayı, 4.5 ribaund ve 4.1 asist ortalamalarıyla Atlantic 10 Konferansı'nda Yılın Oyuncusu seçilmişti.