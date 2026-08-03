Göztepe hazır kıta: 6 maçta 5 galibiyet!

Göztepe, Bodrum FK'yi 2-0 yenerek yeni sezon öncesi 6 hazırlık maçında 5'inci galibiyetini aldı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 03 Ağustos 2026 12:34 | Son Güncelleme Tarihi: 03 Ağustos 2026 12:35
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Göztepe hazır kıta: 6 maçta 5 galibiyet!
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Süper Lig'de Göztepe, yeni sezon öncesi oynadığı 6'ncı hazırlık maçında 5'inci galibiyetini 1'inci Lig'in iddialı ekibi Bodrum FK karşısında 2-0'lık sonuçla aldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Rakibini Gürsel Aksel Stadı'nda taraftara kapalı özel karşılaşmada ağırlayan Göz-Göz sahaya Luka Gugeshashvili - Arda Okan, Bokele, Godoi, Ege Yıldırım, Cherni, Matos, Miroshi, Efkan, Armstrong, Henrique 11'iyle çıktı. Yeni transfer Gürcü file bekçisi Luka Gugeshashvili ilk kez kaleyi korudu.

Göztepe'de CSKA Moskova'ya satışı gündemde olan Juan'ın yanı sıra, adı Coventry City, Elversburg gibi kulüplerle anılan Dennis kadroda yer almadı. Teknik direktör Stanimir Stoilov, Rhaldney ve Ogün'ü de kadroya almadı. Sarı-kırmızılılar mücadeleyi 5'inci dakikada Orda Okan ve 85'te Efkan'ın golleriyle kazandı. Göztepe, 17 Ağustos'ta Samsunspor deplasmanında başlayacağı lig maratonu öncesi son ve en ciddi provayı taraftarı önünde 8 Ağustos Cumartesi günü Trabzonspor'la İsmail Köybaşı'nın jübilesinde yapacak.

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