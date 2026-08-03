Victor Osimhen'den çarpıcı hamle

Galatasaray forması giyen Victor Osimhen, Rennes ile oynanan hazırlık maçında dikkat çeken bir hamleye imza attı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-kırmızılılarda bu sezon kaptanlardan biri olarak düşünülen Nijeryalı futbolcu, Rennes maçında kaptanlık bandını Yunus Akgün'e verdi.
Galatasaray'ın Rennes ile oynadığı maçta Abdülkerim Bardakcı, kaptan olarak sahaya çıktı. Milli futbolcunun oyundan çıkmasının ardından kaptanlık bandı Osimhen'e geldi, Nijeryalı golcü ise bandı Yunus Akgün'e teslim etti.
Okan Buruk, geçtiğimiz haftalarda verdiği röportajda, "Abdülkerim Bardakcı, yeni sezonda takım kaptanı olacak. Victor Osimhen de kaptanlardan biri olacak." demişti.
Galatasaray'ın Rennes ile oynadığı maçta Abdülkerim Bardakcı, kaptan olarak sahaya çıktı. Milli futbolcunun oyundan çıkmasının ardından kaptanlık bandı Osimhen'e geldi, Nijeryalı golcü ise bandı Yunus Akgün'e teslim etti.
Okan Buruk, geçtiğimiz haftalarda verdiği röportajda, "Abdülkerim Bardakcı, yeni sezonda takım kaptanı olacak. Victor Osimhen de kaptanlardan biri olacak." demişti.