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Galatasaray'da beraberlik ve tepki!

Galatasaray, hazırlık maçında konuk ettiği Rennes ile 3-3 berabere kaldı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 02 Ağustos 2026 23:02
Galatasaray'da beraberlik ve tepki!
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Galatasaray, yeni sezon öncesi4. hazırlık maçında Fransa ekibi Rennes'i konuk etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla RAMS Park'ta oynanan mücadele, 3-3 beraberlikle sonuçlandı.

Karşılaşmada ilk gol 18. dakikada Victor Osimhen'den geldi ve Galatasaray 1-0 öne geçti.

Maçın 27. dakikasında Rennes, Esteban Lepaul'un golüyle skoru 1-1'e getirdi.

İlk yarı, beraberlikle sonuçlanırken 49. dakikada Gabriel Sara, Galatasaray'ı bir kez daha öne geçirdi.

Rennes'in ilk golünü atan Esteban Depaul, mücadelenin 58. dakikasında bir kez daha takımına beraberliği getiren golü attı.

Dakikalar 60'ı gösterirken Rennes penaltı kazandı ve topun başına geçen Esteban Depaul, 61. dakikada penaltıyı gole çevirerek Rennes'i 3-2 öne geçirdi. Bu golle birlikte Lepaul, Galatasaray karşısında hat-trick yaptı.

Dakikalar 90+3'ü gösterdiğinde ise Galatasaray penaltı kazandı ve Barış Alper Yılmaz, 90+4'te penaltıyı gole çevirerek takımına beraberliği getirdi. 

Bu sonuçla birlikte Galatasaray, yeni sezon öncesi oynadığı 4 hazırlık maçında 1 galibiyet, 2 yenilgi, 1 beraberlik aldı.. Sarı-Kırmızılılar bu süreçte kalesinde 9 gol gördü.

Galatasaray'ın oynadığı hazırlık maçları:

Ümraniyespor 1-5 Galatasaray
Galatasaray 0-2 Monza
Galatasaray 0-3 Venezia
Galatasaray 3-3 Rennes

Sarı-Kırmızılılar, bir sonraki hazırlık maçında 8 Ağustos Cumartesi günü Villarreal'i konuk edecek.

DURSUN ÖZBEK'E TEPKİLER

Öte yandan Süper Lig'de en az transfer yapan takımlar arasında yer alan Galatasaray'da taraftarın başkan Dursun Özbek'e tepkisi artıyor.

Maç öncesinde tribünleri dolduran taraftarlar, mücadele boyunca başkan Dursun Özbek'e tepki gösterdi.

Gündüz sosyal medyada verilen tepkinin ardından Rams Park'ta da Özbek yeniden hedef oldu.

Taraftarlar, "Dursun Özbek transferler nerede" tezahüratıyla tepkisini gösterdi.

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