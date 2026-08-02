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Altınordu'dan ayrılan iki oyuncu imza attı

2'nci Lig'e katılmaması nedeniyle küme düşürülen Altınordu'da takımdan ayrılan Uğur Çetinkaya ile Keni Var Uzun'un yeni takımları belli oldu. Uğur İnegölspor'a, Keni Var Uzun ise Isparta 32 Spor'a imza attı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 02 Ağustos 2026 13:42
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Altınordu'dan ayrılan iki oyuncu imza attı
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2'nci Lig'e katılmaması nedeniyle küme düşürülen Altınordu'da geçen sezon lig bitmeden takımdan gönderilen iki futbolcunun yeni adresleri belli oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Bahis soruşturmasında 9 ay hak mahrumiyeti cezası aldıktan sonra sözleşmesi 28 Kasım 2025'te feshedilen orta saha oyuncusu Uğur Çetinkaya, 2'nci Lig temsilcisi İnegölspor'a katıldı.

Başkan Seyit Mehmet Özkan'ın raporuyla kontratı 10 Şubat'ta sonlandırılan gurbetçi santrfor Keni Var Uzun ise aynı ligden Isparta 32 Spor'un yolunu tuttu.

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