02 Ağustos
Galatasaray-Rennes
21:00
02 Ağustos
PSV Eindhoven-Alkmaar
19:00
02 Ağustos
FC Utrecht-Sevilla
15:30
02 Ağustos
FC Volendam-Ajax
15:30
02 Ağustos
Feyenoord-Atalanta
16:00
02 Ağustos
Trabzonspor-Udinese
17:30
02 Ağustos
Genk-FC Twente
19:30
02 Ağustos
Liverpool-Leeds United
23:00

Beşiktaş'ta Felix Uduokhai'ye talip çıktı!

Schalke 04'ün ardından Werder Bremen de Felix Uduokhai için devreye girdi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 02 Ağustos 2026 10:33
Haber: Sabah
Beşiktaş'ta Felix Uduokhai'ye talip çıktı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Beşiktaş'ın yeni sezon planlamasında yer vermediği Felix Uduokhai'ye Schalke 04'ten sonra bir talip daha çıktı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Almanya'ya dönmek isteyen 28 yaşındaki stoperi Werder Bremen de kadrosuna katmak için girişimlere başladı.

Schalke ile maaş konusunda pürüz yaşayan deneyimli stoperin Bremen ile anlaşmaya yakın olduğu aktarıldı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.