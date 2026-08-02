Beşiktaş'ta Felix Uduokhai'ye talip çıktı!

Beşiktaş'ın yeni sezon planlamasında yer vermediği Felix Uduokhai'ye Schalke 04'ten sonra bir talip daha çıktı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Almanya'ya dönmek isteyen 28 yaşındaki stoperi Werder Bremen de kadrosuna katmak için girişimlere başladı.
Schalke ile maaş konusunda pürüz yaşayan deneyimli stoperin Bremen ile anlaşmaya yakın olduğu aktarıldı.
Schalke ile maaş konusunda pürüz yaşayan deneyimli stoperin Bremen ile anlaşmaya yakın olduğu aktarıldı.