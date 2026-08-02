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Mauro Icardi, ülkesine dönmüyor!

Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra Boca Juniors'a önerilen Mauro Icardi, ülkesine dönmek istemiyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 02 Ağustos 2026 11:13 | Son Güncelleme Tarihi: 02 Ağustos 2026 11:45
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Mauro Icardi, ülkesine dönmüyor!
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Galatasaray'dan ayrılan Mauro Icardi, geleceği hakkında kararını verdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-kırmızılı takımda gösterdiği etkiyle efsaneleşen Arjantinli yıldız, şu an serbest statüde bulunuyor.

Arjantinli gazeteci Martin Arevalo'nun haberine göre Boca Juniors'a önerilen Icardi, ülkesine dönmeyi tercih etmiyor.

Habere göre Avrupa'dan gelecek olan teklifleri beklemeye koyulan Icardi, yeni takımı için acele etmeyecek.

MENAJERİNDEN AÇIKLAMA

Mauro Icardi'nin menajeri Elio Pino, "Icardi'nin Arjantin futboluna gelme gibi bir arzusu yok. Icardi'nin tüm isteği ve hedefi Avrupa'da kalmak yönünde." açıklamasını yaptı.

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