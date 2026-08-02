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Beşiktaş'tan sıkı pazarlık: Matias Soule

Sağ kanat arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Matias Soule transferi için Roma ile pazarlıklarını hızlandırdı. Siyah-beyazlılar, 35 milyon Euro'luk bonservis beklentisini 30 milyon Euro'nun altına çekerek anlaşma sağlamayı hedefliyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 02 Ağustos 2026 10:20
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş'tan sıkı pazarlık: Matias Soule
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Sağ ön için Matias Soule'yi gündemine alan ve şartlarını soran siyah-beyazlılar, Roma'nın 35 milyon Euro'luk beklentisiyle sıkıntıya girmişti.

İNDİRİM PAZARLIĞI BAŞLADI

Rakamı çok yüksek bulan yönetim, indirim için Serie A ekibinin tekrar kapısını çaldı.

Çizme temsilcisinin 23 yaşındaki oyuncuda tekliflere açık olduğu ancak finansal açıdan zorlukları aşmak için bonservisli satış yapması gerektiği kaydedildi. Bu nedenle kiralama seçeneğine değil bonservis gelirine odaklandı.

YABANCIDA +4 KONTENJANINA UYUYOR

Beşiktaş'ın bu transferden vazgeçmediği ve yapılacak pazarlıklarla fiyatı düşürme çabasında olduğu öğrenildi.

HEDEF 30 MİLYON EURO'NUN ALTI

Başkan Serdal Adalı'nın talimatıyla rakamın 30 milyon Euro'nun altına çekilmesi için görüşmelerin aralıksız devam ettiği kaydedildi.

Alman ekibi Borussia Dortmund'un da yakından ilgilendiği konuşulan 2003 doğumlu Arjantinli yıldızın, bu sezon uygulanacak 10+4'lük yabancı kuralındaki +4 kontenjanına uyması da en büyük avantaj olarak görülüyor.

Önümüzdeki hafta içinde Matias Soule ile ilgili önemli gelişmelerin yaşanabileceği gelen haberler arasında.

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