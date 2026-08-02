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21:00

Farioli'nin Porto'su Süper Kupa'yı kazandı!

Porto, Portekiz Süper Kupası'nda Torreense'i 1-0 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 02 Ağustos 2026 00:18 | Son Güncelleme Tarihi: 02 Ağustos 2026 00:26
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Farioli'nin Porto'su Süper Kupa'yı kazandı!
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Porto ile Torreense, Portekiz Süper Kupası'nda karşı karşıya geldi. Estadio Municipal de Aveiro'da oynanan mücadeleyi Porto 1-0 kazanarak sezonun ilk kupasını müzesine götürdü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla KUPAYI GETİREN GOL FROHOLDT'TAN

Karşılaşmanın tek golü 38. dakikada Victor Froholdt'tan geldi. Pepe'nin asistinde fileleri havalandıran Danimarkalı futbolcu, Porto'ya galibiyeti ve Süper Kupa'yı getiren isim oldu.

DENİZ GÜL SÜRE ALDI

Milli futbolcu Deniz Gül, mücadeleye yedek kulübesinde başladı. 63. dakikada Andre Silva'nın yerine oyuna dahil olan genç oyuncu, kalan bölümde forma şansı buldu.

FARİOLİ İKİNCİ KUPASINI KAZANDI

Francesco Farioli, Porto'nun başındaki ilk sezonunda Liga Portugal şampiyonluğunun ardından Portekiz Süper Kupası'nı da kazanarak kulüpteki ikinci kupasını elde etti.

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