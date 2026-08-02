Farioli'nin Porto'su Süper Kupa'yı kazandı!

Porto ile Torreense, Portekiz Süper Kupası'nda karşı karşıya geldi. Estadio Municipal de Aveiro'da oynanan mücadeleyi Porto 1-0 kazanarak sezonun ilk kupasını müzesine götürdü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE KUPAYI GETİREN GOL FROHOLDT'TAN
Karşılaşmanın tek golü 38. dakikada Victor Froholdt'tan geldi. Pepe'nin asistinde fileleri havalandıran Danimarkalı futbolcu, Porto'ya galibiyeti ve Süper Kupa'yı getiren isim oldu.
DENİZ GÜL SÜRE ALDI
Milli futbolcu Deniz Gül, mücadeleye yedek kulübesinde başladı. 63. dakikada Andre Silva'nın yerine oyuna dahil olan genç oyuncu, kalan bölümde forma şansı buldu.
FARİOLİ İKİNCİ KUPASINI KAZANDI
Francesco Farioli, Porto'nun başındaki ilk sezonunda Liga Portugal şampiyonluğunun ardından Portekiz Süper Kupası'nı da kazanarak kulüpteki ikinci kupasını elde etti.
Karşılaşmanın tek golü 38. dakikada Victor Froholdt'tan geldi. Pepe'nin asistinde fileleri havalandıran Danimarkalı futbolcu, Porto'ya galibiyeti ve Süper Kupa'yı getiren isim oldu.
DENİZ GÜL SÜRE ALDI
Milli futbolcu Deniz Gül, mücadeleye yedek kulübesinde başladı. 63. dakikada Andre Silva'nın yerine oyuna dahil olan genç oyuncu, kalan bölümde forma şansı buldu.
FARİOLİ İKİNCİ KUPASINI KAZANDI
Francesco Farioli, Porto'nun başındaki ilk sezonunda Liga Portugal şampiyonluğunun ardından Portekiz Süper Kupası'nı da kazanarak kulüpteki ikinci kupasını elde etti.