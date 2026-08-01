01 Ağustos
Westerlo-Samsunspor
1-2
01 Ağustos
WSG Tirol-Sturm Graz
1-1
01 Ağustos
VfB Stuttgart-Paris FC
2-2
01 Ağustos
Girona-Arsenal
1-4
01 Ağustos
Stoke City-Valencia
1-1
01 Ağustos
Kasımpaşa-Hull City
1-1
01 Ağustos
Saint-Etienne-Venezia
4-3
01 Ağustos
Real Madrid-Fiorentina
2-2
01 Ağustos
Udinese-Mainz 05
3-3
01 Ağustos
Cardiff City-Roma
4-1
01 Ağustos
Norwich City-Osasuna
1-2
01 Ağustos
Middlesbrough-Espanyol
3-3
01 Ağustos
Energie Cottbus-Werder Bremen
2-4
01 Ağustos
RB Salzburg-Hartberg
1-0
01 Ağustos
M. United-Atletico Madrid
2-1
01 Ağustos
Hansa Rostock-Mönchengladbach
1-3
01 Ağustos
M.City-Inter
2-4
01 Ağustos
Brighton-Strasbourg
4-3
01 Ağustos
Chelsea-Tottenham
1-2
01 Ağustos
Lazio-Avellino
6-3
01 Ağustos
Aberdeen-Heart of Midlothian
2-1
01 Ağustos
Falkirk-St. Mirren
0-2
01 Ağustos
Korona Kielce-Gornik Zabrze
0-0ERT
01 Ağustos
Wieczysta-Lech Poznan
1-2
01 Ağustos
Piast Gliwice-Wisla Krakow
4-3
01 Ağustos
Lens-Villarreal
21:00

Milli kürekçiler Dünya Şampiyonası'nda yarışacak!

19 Yaş Altı Dünya Kürek Şampiyonası'nda Türkiye'yi 3 sporcu temsil edecek.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 01 Ağustos 2026 21:47
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Milli kürekçiler Dünya Şampiyonası'nda yarışacak!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Bulgaristan'da düzenlenecek 19 Yaş Altı Dünya Kürek Şampiyonası'nda Türkiye'yi 3 sporcu temsil edecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Türkiye Kürek Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Plovdiv kentinde 6-9 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek organizasyonda 55 ülkeden 660 sporcu, dünya şampiyonluğu için kürek çekecek.

Plovdiv Uluslararası Kürek Kanalı'nda düzenlenecek şampiyonada 14 tekne sınıfında yarışlar yapılacak.

Türkiye, organizasyonda erkek tek çifte ve erkek iki çifte kategorilerinde madalya mücadelesi verecek.

Milli takım adına erkek tek çifte kategorisinde Cevdet Ege Mutlu, erkek iki çifte kategorisinde ise Kaan Korkmaz ile Alperen Aydın yarışacak.

Eleme yarışlarının 6 Ağustos'ta başlayacağı şampiyona, 9 Ağustos Pazar günü gerçekleştirilecek final yarışları ve madalya törenleriyle tamamlanacak.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.