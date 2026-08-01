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Milli güreşçi Volkan Bilgin'den bronz madalya

Milli güreşçi Volkan Bilgin, 17 yaş altında dünya üçüncüsü oldu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 01 Ağustos 2026 22:00
Milli güreşçi Volkan Bilgin'den bronz madalya
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Azerbaycan'da düzenlenen 17 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nda mücadele eden Volkan Bilgin, serbest stil 80 kiloda bronz madalya kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre başkent Bakü'deki organizasyonda serbest stil müsabakaları gerçekleştirildi.

Volkan Bilgin, 80 kilodaki bronz madalya müsabakasında Mısırlı rakibi Yasin Aly Ezzat'ı 11-1 teknik üstünlükle mağlup ederek dünya üçüncüsü oldu.

Bu sonuçla milli takım, organizasyonu 1 altın, 1 gümüş ve 3 bronz olmak üzere 5 madalyayla tamamladı.

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