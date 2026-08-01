01 Ağustos
Westerlo-Samsunspor
19:30
01 Ağustos
WSG Tirol-Sturm Graz
1-152'
01 Ağustos
VfB Stuttgart-Paris FC
2-2
01 Ağustos
Girona-Arsenal
21:00
01 Ağustos
Stoke City-Valencia
20:30
01 Ağustos
Kasımpaşa-Hull City
0-08'
01 Ağustos
Saint-Etienne-Venezia
2-146'
01 Ağustos
Real Madrid-Fiorentina
0-06'
01 Ağustos
Udinese-Mainz 05
3-3
01 Ağustos
Cardiff City-Roma
4-1
01 Ağustos
Norwich City-Osasuna
1-2
01 Ağustos
Middlesbrough-Espanyol
3-3
01 Ağustos
Energie Cottbus-Werder Bremen
2-4
01 Ağustos
RB Salzburg-Hartberg
20:30
01 Ağustos
M. United-Atletico Madrid
2-1
01 Ağustos
Hansa Rostock-Mönchengladbach
1-3
01 Ağustos
M.City-Inter
2-4
01 Ağustos
Brighton-Strasbourg
4-3
01 Ağustos
Chelsea-Tottenham
1-2
01 Ağustos
Lazio-Avellino
6-3
01 Ağustos
Aberdeen-Heart of Midlothian
19:30
01 Ağustos
Falkirk-St. Mirren
0-2
01 Ağustos
Korona Kielce-Gornik Zabrze
0-0ERT
01 Ağustos
Wieczysta-Lech Poznan
0-034'
01 Ağustos
Piast Gliwice-Wisla Krakow
4-3
01 Ağustos
Lens-Villarreal
21:00

Galatasaray Daikin, Wang Yuanyuan'ın sözleşmesini uzattı

Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, Çinli orta oyuncu Wang Yuanyuan ile 1 sezonluk yeni sözleşme imzaladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 01 Ağustos 2026 17:14
Haber: AA, Fotoğraf: Galatasaray.org
Galatasaray Daikin, Wang Yuanyuan'ın sözleşmesini uzattı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında Çinli orta oyuncu Wang Yuanyuan ile 1 sezonluk yeni sözleşme imzaladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre geçen sezon Galatasaray Daikin kadrosuna katılan Wang, bu sezon da sarı-kırmızılı formayı terletecek.

2025-2026 Vodafone Sultanlar Ligi sezonunu en çok blok yapan oyuncu olarak tamamlayan Wang, Galatasaray Daikin ile CEV Kupası şampiyonluğu yaşadı.

 

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.