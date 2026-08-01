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Bodrum FK, Beşiktaş'tan iki transfer yaptı

1. Lig ekiplerinden Bodrum FK, Beşiktaş'tan Devrim Şahin ve Kartal Cengizer'i kadrosuna kattı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 01 Ağustos 2026 13:06
Haber: DHA, Fotoğraf: Instagram
Bodrum FK, Beşiktaş'tan iki transfer yaptı
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Trendyol 1'inci Lig temsilcisi Bodrum FK, Beşiktaş altyapısından iki genç oyuncuyla anlaşma sağladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Yeşil-beyazlılar, geçen sezon Beşiktaş U19 takımında görev yapan orta saha oyuncusu Kartal Cengizer (19) ile 3 yıllık sözleşme imzalarken, yine U19'da görev yapıp Süper Lig'de 4, kupada 2 maça çıkan sol kanat Devrim Şahin'i (19) 1 yıllığına kiraladı.

Bodrum FK'dan yapılan açıklamada, "Futbol kariyerini Beşiktaş altyapısında sürdüren Kartal Cengizer, siyah-beyazlı formayla gösterdiği başarılı performansın ardından kulübümüze transfer olmuştur. Futbol altyapısını Beşiktaş'ta tamamlayan Devrim Şahin, siyah-beyazlı forma ile A takımda Süper Lig deneyimi yaşarken, U19 Milli Takımı kadrosunda da yer almıştır" denildi.

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