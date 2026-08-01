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TFF'den yeni sezon öncesi teknolojik hamle! Süper Lig'de çipli top devrimi

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de çipli top teknolojisine geçilmesini kararlaştırdı. Yüksek maliyetli sistemin hayata geçirilmesi için FIFA'dan destek istenecek. Her stada dört ilave kamera kurulacak.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 01 Ağustos 2026 08:44
Haber: Türkiye, Fotoğraf: AA
TFF'den yeni sezon öncesi teknolojik hamle! Süper Lig'de çipli top devrimi
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Geçtiğimiz günlerde toplanan TFF Yönetim Kurulu, kulüplerin de uzun süredir talep ettiği çipli top uygulamasına geçilmesi yönünde karar aldı.

FIFA'DAN DESTEK TALEBİ

Çipli top ve ilave kamera sisteminin TFF'ye yüksek bir maliyet yüklemesi bekleniyor. Federasyon yönetimi, mali yükün tamamının kendi bütçesine binmemesi için FIFA'dan finansal destek talep edecek.

Ancak FIFA'dan olumlu cevap gelmemesi durumunda da karardan geri adım atılmayacak. TFF, gerekli kaynağı oluşturarak çipli top teknolojisini Süper Lig'de devreye sokacak.

4 İLAVE KAMERA

Çip maliyeti için yayıncı kuruluştan da talepte bulunulacak. Sistem kapsamında her stadyuma fazladan 4'er kamera daha yerleştirilecek ve VAR'ın hassasiyeti maksimum seviyeye çıkarılacak.

Toplantıda değişen oyun kurallarının Türkiye'de nasıl uygulanacağı da ele alındı. Federasyon, yeni sezonda tartışmalı kurallarda FIFA'nın katı yorumları yerine UEFA'nın uygulama standartlarını esas alma kararı aldı. Oyuncuların ağzını kapatarak konuşmasında VAR'ın devreye girip karar vermesi ve olayın sarı kartla cezalandırılması yönündeki esneklikler uygulamada olacak.

SİSTEM NASIL ÇALIŞIR?

Çipli top, içindeki hareket sensörü sayesinde topa temas anını ve topun hareketini çok yüksek frekansta VAR sistemine iletir. Ancak sistem tek başına karar vermez; kamera ve oyuncu takip teknolojileriyle birlikte hakemlere veri sağlar.

ARTILARI
1. Ofsaytta temas anını kesinleştirir
Ofsayt çizgisi çekerken sensör, topa vurulduğu anı saniyede yaklaşık 500 kez ölçerek belirler.
2. VAR incelemelerini hızlandırır
Özellikle milimetrik ofsaytlarda görüntülerin tek tek ileri-geri sarılması ihtiyacını azaltır.
3. Topa kimin temas ettiğini gösterir
Topun savunmacıdan mı, hücum oyuncusundan mı geldiğinin tespitine yardımcı olur.
4. Elle oynama kararlarını destekler
Topun ele temas ettiği an ve temasın şiddeti hakkında veri sağlayabilir.
5. Tartışmaları azaltabilir
Özellikle ofsayt ve gol öncesindeki temaslarla ilgili "yanlış kare seçildi" eleştirileri azalır.
6. Yayın kalitesini yükseltir
Kararların üç boyutlu animasyonlarla ekrana getirilmesi, ofsaytın kolay anlaşılmasını sağlar.

EKSİLERİ
1. Kurulum ve işletme maliyeti yüksek
Çipli top tek başına yeterli değildir. Kamera altyapısı, sensör alıcıları, yazılım, VAR entegrasyonu, yedek toplar ve eğitimli teknik personel gerekir.
2. Standart sağlanamayabilir
Kamera açıları, ışık, internet ve veri aktarım altyapısındaki farklılıklar sistemin performansını etkileyebilir. FIFA sistem bileşenlerini özel test ve sertifikasyon süreçlerinden geçiriyor.
3. Teknolojik arıza riski
Çipin, alıcının, yazılımın veya kamera sisteminin arızalanması durumunda geleneksel VAR yöntemine dönülmesi gerekebilir. Bu da maçlar arasında uygulama farklılığı doğurabilir.

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