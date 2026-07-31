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Fenerbahçe'den İrfan Can Kahveci için resmi açıklama

Fenerbahçe, Aziz Yıldırım'ın İrfan Can Kahveci'nin geleceğine ilişkin açıklama yaptığı ve İsmail Kartal ile bu konuda görüştüğü yönündeki iddiaları yalanladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 31 Temmuz 2026 20:50
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'den İrfan Can Kahveci için resmi açıklama
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Fenerbahçe, son günlerde gündeme gelen Aziz Yıldırım ile İrfan Can Kahveci'nin geleceğine ilişkin iddialar hakkında resmi bir açıklama yayınladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Bugün bazı basın yayın organları ile sosyal medya mecralarında, Kulüp Başkanımız Sayın Aziz Yıldırım'ın futbolcumuz İrfan Can Kahveci'nin geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulunduğu ve Başkanımız ile Teknik Direktörümüz Sayın İsmail Kartal arasında bir görüşme gerçekleştirildiği yönünde yer alan iddialar tamamen asılsızdır.
Başkanımızın bu yönde herhangi bir açıklaması veya değerlendirmesi bulunmadığı gibi, iddia edildiği şekilde Başkanımız ile Teknik Direktörümüz Sayın İsmail Kartal arasında herhangi bir görüşme de gerçekleşmemiştir.

Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına, Kulübümüzü ilgilendiren gelişmelerin yalnızca resmi iletişim kanallarımız aracılığıyla yapılan açıklamalar doğrultusunda takip edilmesini önemle rica eder, gerçeği yansıtmayan iddia ve haberlere itibar edilmemesini kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadelerine yer verildi.

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