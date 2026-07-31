Antalyaspor'dan Serdar Dursun hamlesi!

Yeni sezonda Trendyol 1. Lig'de şampiyonluk mücadelesi vermeye hazırlanan Antalyaspor, hücum hattını güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Antalya Ekspres'in haberine göre kırmızı-beyazlı yönetim, bonservisi elinde bulunan Serdar Dursun ile temasa geçerek resmi teklif sundu.
BÜLENT KORKMAZ KADRODA İSTİYOR
Teknik direktör Bülent Korkmaz'ın da deneyimli santrforu kadrosunda görmek istediği belirtildi.
Geçen sezon Kocaelispor forması giyen Serdar Dursun'un, Antalyaspor'dan gelen teklife sıcak baktığı öne sürüldü.
TRANSFER ENGELİ İÇİN BALLET PLANI
Antalyaspor'da devam eden transfer engelinin, Samuel Ballet'in satışından elde edilecek gelirle kaldırılmasının planlandığı aktarıldı.
Kırmızı-beyazlı yönetimin engelin kalkmasının ardından daha önce prensip anlaşmasına vardığı oyuncuların yanı sıra santrfor transferini de sonuçlandırmayı hedeflediği ifade edildi.
TANGUE SONRASI ROTA DEĞİŞTİ
Antalyaspor'un santrfor transferinde daha önce gündemine aldığı Tangue'yi Iğdırspor'a kaptırmasının ardından alternatif isimlere yöneldiği belirtildi.
Yönetimin bu gelişmenin ardından önceliğini Serdar Dursun'a verdiği kaydedildi.
YABANCI KURALI YERLİYE YÖNELTTİ
Trendyol 1. Lig'de uygulanan 8 yabancı oyuncu kuralının, Antalyaspor'un transfer stratejisinde etkili olduğu aktarıldı.
Kadro derinliğini de dikkate alan kırmızı-beyazlıların, golcü transferinde yerli futbolculara ağırlık verme kararı aldığı ifade edildi.
BÜLENT KORKMAZ KADRODA İSTİYOR
Teknik direktör Bülent Korkmaz'ın da deneyimli santrforu kadrosunda görmek istediği belirtildi.
Geçen sezon Kocaelispor forması giyen Serdar Dursun'un, Antalyaspor'dan gelen teklife sıcak baktığı öne sürüldü.
TRANSFER ENGELİ İÇİN BALLET PLANI
Antalyaspor'da devam eden transfer engelinin, Samuel Ballet'in satışından elde edilecek gelirle kaldırılmasının planlandığı aktarıldı.
Kırmızı-beyazlı yönetimin engelin kalkmasının ardından daha önce prensip anlaşmasına vardığı oyuncuların yanı sıra santrfor transferini de sonuçlandırmayı hedeflediği ifade edildi.
TANGUE SONRASI ROTA DEĞİŞTİ
Antalyaspor'un santrfor transferinde daha önce gündemine aldığı Tangue'yi Iğdırspor'a kaptırmasının ardından alternatif isimlere yöneldiği belirtildi.
Yönetimin bu gelişmenin ardından önceliğini Serdar Dursun'a verdiği kaydedildi.
YABANCI KURALI YERLİYE YÖNELTTİ
Trendyol 1. Lig'de uygulanan 8 yabancı oyuncu kuralının, Antalyaspor'un transfer stratejisinde etkili olduğu aktarıldı.
Kadro derinliğini de dikkate alan kırmızı-beyazlıların, golcü transferinde yerli futbolculara ağırlık verme kararı aldığı ifade edildi.