D'Angelo Russell'ın takas sonrası serbest kalması bekleniyor

D'Angelo Russell'ın Memphis Grizzlies macerasının uzun sürmesi beklenmiyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE ClutchPoints'ten Brett Siegel'in Clutch Scoops podcastindeki açıklamalarına göre Memphis'in deneyimli guard ile sözleşme feshi (buyout) konusunda anlaşması bekleniyor.
"Bu hafta ya da gelecek hafta, işlemler tamamlandığında buyout piyasasına çıkacak isimlerden biri D'Angelo Russell olacak."
Siegel sözlerini şöyle sürdürdü:
"Serbest oyuncu olacak. Şu an hangi takıma gideceğine dair elimde herhangi bir bilgi yok."
Russell, kısa süre önce gerçekleşen altı takımlı büyük takas kapsamında Memphis kadrosuna katılmıştı.
Grizzlies, Washington Wizards'tan Russell'ı alırken; Detroit Pistons'tan Isaiah Stewart, Dallas Mavericks'ten AJ Johnson ve Dallas'a ait korumalı 2030 ilk tur draft hakkı da dahil olmak üzere birçok gelecekteki draft hakkını kadrosuna katmıştı.
Ancak Russell'ın Memphis'in uzun vadeli planlarında yer almadığı belirtiliyor.
Serbest kalması halinde Russell'ın minimum kontratla alınabilecek en dikkat çekici guardlardan biri olması bekleniyor.
"Minimum kontratla guard arayan birçok takım olacak."
Siegel ayrıca Russell Westbrook, Gabe Vincent ve Brandon Williams'ın da kadrosunu tamamlamak isteyen ekiplerin değerlendirebileceği guard seçenekleri arasında bulunduğunu söyledi.
Şimdilik Russell'ın hangi takıma gideceği konusunda net bir aday bulunmuyor.
2015 NBA Draftı'nda Los Angeles Lakers tarafından ikinci sıradan seçilen Russell, ligin en dikkat çeken genç yeteneklerinden biri olarak NBA'e adım atmıştı.
İki sezon Lakers forması giydikten sonra 2017 yılında Brook Lopez ve Kyle Kuzma'nın draft haklarını Lakers'a gönderen takas kapsamında Brooklyn Nets'e gönderildi.
Kariyerinin en başarılı bireysel dönemini Brooklyn'de yaşayan Russell, Victor Oladipo'nun sakatlığı nedeniyle 2019 All-Star kadrosuna dahil edilmiş ve kariyerindeki ilk All-Star seçimini alırken, aynı zamanda Joe Johnson'dan bu yana Nets'in ilk All-Star oyuncusu olmuştu.
Russell daha sonra Golden State Warriors, Minnesota Timberwolves ve ikinci kez Los Angeles Lakers formaları giydikten sonra yeniden Brooklyn ve Dallas'ta oynadı.
Deneyimli guard, 655 normal sezon maçında kariyeri boyunca 17.0 sayı, 3.3 ribaund ve 5.6 asist ortalamaları yakaladı.
Russell geçen sezon Dallas Mavericks formasıyla yalnızca 26 karşılaşmada görev aldıktan sonra altı takımlı takas kapsamında Memphis Grizzlies'e gönderilmişti.
"Bu hafta ya da gelecek hafta, işlemler tamamlandığında buyout piyasasına çıkacak isimlerden biri D'Angelo Russell olacak."
Siegel sözlerini şöyle sürdürdü:
"Serbest oyuncu olacak. Şu an hangi takıma gideceğine dair elimde herhangi bir bilgi yok."
Russell, kısa süre önce gerçekleşen altı takımlı büyük takas kapsamında Memphis kadrosuna katılmıştı.
Grizzlies, Washington Wizards'tan Russell'ı alırken; Detroit Pistons'tan Isaiah Stewart, Dallas Mavericks'ten AJ Johnson ve Dallas'a ait korumalı 2030 ilk tur draft hakkı da dahil olmak üzere birçok gelecekteki draft hakkını kadrosuna katmıştı.
Ancak Russell'ın Memphis'in uzun vadeli planlarında yer almadığı belirtiliyor.
Serbest kalması halinde Russell'ın minimum kontratla alınabilecek en dikkat çekici guardlardan biri olması bekleniyor.
"Minimum kontratla guard arayan birçok takım olacak."
Siegel ayrıca Russell Westbrook, Gabe Vincent ve Brandon Williams'ın da kadrosunu tamamlamak isteyen ekiplerin değerlendirebileceği guard seçenekleri arasında bulunduğunu söyledi.
Şimdilik Russell'ın hangi takıma gideceği konusunda net bir aday bulunmuyor.
2015 NBA Draftı'nda Los Angeles Lakers tarafından ikinci sıradan seçilen Russell, ligin en dikkat çeken genç yeteneklerinden biri olarak NBA'e adım atmıştı.
İki sezon Lakers forması giydikten sonra 2017 yılında Brook Lopez ve Kyle Kuzma'nın draft haklarını Lakers'a gönderen takas kapsamında Brooklyn Nets'e gönderildi.
Kariyerinin en başarılı bireysel dönemini Brooklyn'de yaşayan Russell, Victor Oladipo'nun sakatlığı nedeniyle 2019 All-Star kadrosuna dahil edilmiş ve kariyerindeki ilk All-Star seçimini alırken, aynı zamanda Joe Johnson'dan bu yana Nets'in ilk All-Star oyuncusu olmuştu.
Russell daha sonra Golden State Warriors, Minnesota Timberwolves ve ikinci kez Los Angeles Lakers formaları giydikten sonra yeniden Brooklyn ve Dallas'ta oynadı.
Deneyimli guard, 655 normal sezon maçında kariyeri boyunca 17.0 sayı, 3.3 ribaund ve 5.6 asist ortalamaları yakaladı.
Russell geçen sezon Dallas Mavericks formasıyla yalnızca 26 karşılaşmada görev aldıktan sonra altı takımlı takas kapsamında Memphis Grizzlies'e gönderilmişti.