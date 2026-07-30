Vesa Vasara: 'Başakşehir karşısında planımız çok iyi işledi'

Inter Turku Teknik Direktörü Vesa Vasara, UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu rövanşında İstanbul Başakşehir'i 2-0 mağlup ederek tur atladıkları karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Veritas Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Finlandiyalı teknik adam, elde ettikleri sonuçtan dolayı çok mutlu olduklarını söyledi.
"KAZANMAYI HAK ETTİK"
Vesa Vasara, takımının sahadaki performansından memnun olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Kazanmayı ve tur atlamayı hak ettik. Oyunu basitleştirmeye çalıştık. Planımız çok iyi işledi."
İLK MAÇIN SKORU AVANTAJ SAĞLADI
Başakşehir'in İstanbul'daki ilk karşılaşmada daha farklı bir sonuç alabileceğini söyleyen Vasara, 1-1'lik beraberliğin kendilerine avantaj sağladığını ifade etti:
"İlk maçta Başakşehir yakaladığı fırsatları değerlendirip daha fazla gol atabilirdi. Karşılaşmanın 1-1 sonuçlanması rövanşta bize avantaj sağladı."
SAVUNMA PLANI KARŞILIK VERDİ
Finlandiyalı teknik adam, Başakşehir'in hücum organizasyonlarına karşı özel önlemler aldıklarını dile getirdi:
"Ceza alanını nasıl kapatacağımıza ve kanatlardan yapılacak ortalara önlem aldık. Bunlarda da başarılı olduk."
"KAZANMAYI HAK ETTİK"
Vesa Vasara, takımının sahadaki performansından memnun olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Kazanmayı ve tur atlamayı hak ettik. Oyunu basitleştirmeye çalıştık. Planımız çok iyi işledi."
İLK MAÇIN SKORU AVANTAJ SAĞLADI
Başakşehir'in İstanbul'daki ilk karşılaşmada daha farklı bir sonuç alabileceğini söyleyen Vasara, 1-1'lik beraberliğin kendilerine avantaj sağladığını ifade etti:
"İlk maçta Başakşehir yakaladığı fırsatları değerlendirip daha fazla gol atabilirdi. Karşılaşmanın 1-1 sonuçlanması rövanşta bize avantaj sağladı."
SAVUNMA PLANI KARŞILIK VERDİ
Finlandiyalı teknik adam, Başakşehir'in hücum organizasyonlarına karşı özel önlemler aldıklarını dile getirdi:
"Ceza alanını nasıl kapatacağımıza ve kanatlardan yapılacak ortalara önlem aldık. Bunlarda da başarılı olduk."