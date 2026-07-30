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PSG, mutlu sona çok yakın: Maghnes Akliouche

Paris Saint-Germain, uzun süredir gündeminde yer alan Maghnes Akliouche transferinde sona yaklaştı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 30 Temmuz 2026 18:20
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
PSG, mutlu sona çok yakın: Maghnes Akliouche
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Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint-Germain, uzun süredir gündeminde yer alan Maghnes Akliouche transferinde sona yaklaştı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla L'Equipe'in haberine göre, haftalardır süren görüşmelerin ardından Monaco, PSG'nin Fransız milli futbolcu için yaptığı son teklifi kabul etti.

Haberde, transferin yaklaşık 50 milyon euro bonservis bedeli karşılığında tamamlanmasının beklendiği ve tarafların anlaşmayı kısa süre içerisinde resmiyete dökmeye çok yakın olduğu aktarıldı.

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